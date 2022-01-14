Чотири білоцерківчанки отримали звання "Мати-героїня"

- Дєєвій Інні Анатоліївні, яка народила шестеро та виховала до восьмирічного віку п’ятеро дітей;
- Коломієць Юлії Ігорівні, яка народила та виховала до восьмирічного віку восьмеро дітей;
- Убогій Нелі Іванівні, яка народила та виховала до восьмирічного віку шестеро дітей;
- Павловій Вікторії Євгеніївні, яка народила восьмеро та виховала до восьмирічного віку шестеро дітей.
02 лютого очільник Київської області Василь Володін в урочистій обстановці вручив державні нагороди - посвідчення та нагрудні знаки 24 жінкам Київщини, серед яких були троє наших землячок.
Вітаємо славетних матерів Білоцерківської громади із заслуженою нагородою і зичимо їм та їх дітям міцного здоров’я, успіхів, щастя, миру та усіляких гараздів.
За матеріалами сайту БМР