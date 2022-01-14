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Чотири білоцерківчанки отримали звання "Мати-героїня"

  • П'ятниця, лют. 04 2022
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Чотири білоцерківчанки отримали звання &quot;Мати-героїня&quot;

Указом Президента України від 14 грудня № 655/20201 за вагомий особистий внесок у виховання дітей, створення сприятливих умов для здобуття ними освіти, формування високих духовних і моральних якостей почесне звання України «Мати-героїня» присвоєно чотирьом жінкам нашої громади:

  • Дєєвій Інні Анатоліївні, яка народила шестеро та виховала до восьмирічного віку п’ятеро дітей;
  • Коломієць Юлії Ігорівні, яка народила та виховала до восьмирічного віку восьмеро дітей;
  • Убогій Нелі Іванівні, яка народила та виховала до восьмирічного віку шестеро дітей;
  • Павловій Вікторії Євгеніївні, яка народила восьмеро та виховала до восьмирічного віку шестеро дітей.

02 лютого очільник Київської області Василь  Володін  в урочистій обстановці вручив державні нагороди - посвідчення та нагрудні знаки 24  жінкам Київщини, серед яких були троє наших землячок.

Вітаємо славетних матерів Білоцерківської громади із заслуженою нагородою і зичимо їм та їх дітям міцного здоров’я, успіхів, щастя, миру та усіляких гараздів.

За матеріалами сайту БМР

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Опубліковано в Громада

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