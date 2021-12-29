Плюси та мінуси неофіційної роботи: що варто знати

Переваги неофіційної роботи
Вигоди одержують обидві сторони — співробітник та роботодавець. Якщо ви у пошуках нового місця, то варто розглянути подібний варіант, оскільки він має такі переваги:
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вища заробітна плата — пояснюється тим, що компанія не сплачує податок, а отже, виплачує зарплатню без вирахування податкових платежів;
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мінімальна відповідальність — у разі будь-яких пошкоджень або проблем на робочому місці, скоєних не з вашої вини, ніхто не зможе змусити вас взяти відповідальність;
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можете відмовитися від обов'язкових плат — ніхто не зможе стягувати із заробітної плати борги за аліментами чи кредитами;
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заробіток, якщо немає можливості влаштуватися офіційно — не всім доступна так звана нелегальна робота.
Для роботодавця перевага в тому, що не потрібно сплачувати податки, немає складних бюрократичних процесів, легше знайти терміново штатного співробітника, немає потреби вести кадровий документообіг.
Чи є мінуси у неофіційного працевлаштування?
Безумовно, кожен може знайти для себе деякі ризики, однак у будь-якому випадку все індивідуально. Наприклад, претендентові важливо відбирати перевірені компанії, які вже не перший рік присутні на ринку і можуть гарантувати своєчасну оплату. Іноді на офіційній роботі можна отримати значно більше проблем та ризиків, тому кожен випадок слід розглядати індивідуально.
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