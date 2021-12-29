У Білій Церкві покажуть документальні фільми про загиблих учасників АТО

Герої живі – поки їх пам’ятають! Восьмий рік триває російсько – українська війна. Тисячі наших співгромадян віддали своє життя відстоюючи незалежність нашої держави. Серед полеглих - 48 мешканців Білоцерківської територіальної громади.

Історія кожного – це не лише історія життя і загибелі героя, але й історія цієї війни, кожну сторінку якої не можна забути.

Одним із етапів до збереження цієї пам’яті стане створення та розповсюдження циклу документальних фільмів «Життя, віддане за Україну».

Їх демонстрація буде сприяти більш широкому поширенню інформації про героїв, які віддали життя за Україну, вшануванню їх пам’яті та військово - патріотичному вихованню молоді.

Перший фільм присвячений Олександру Нехаю, який був професійним військовослужбовцем, служив у десантних військах ЗСУ, опанував військову професію сапера . Брав участь у миротворчих місіях ООН. Майже 10 років свого життя він присвятив боротьбі за мир і спокій людства.

14 липня 2014 року Олександр, разом зі своєю ротою повинен був перевірити на наявність вибухових пристроїв дорогу в районі с. Дібрівка Шахтарського р-ну Донецької обл. Вдень за цим маршрутом мала пройти військова техніка. На виконання завдання вирішили йти на світанку.

Старший сержант Нехай дуже переживав, щоб нічого не пропустити, намагався бути максимально уважним та обережним. Але о 5.00 ранку одна з протитанкових мін, яку знешкоджував Олександр, вибухнула, забравши його життя…Йому було лише 38…

Проєкт реалізується громадською організацією Білоцерківська Інтерактивна Платформа за фінансової підтримки Київська школа державного управління ім. С. Нижного та інформаційної підтримки пресслужби Білоцерківської міської територіальної громади. Слідкуйте за діяльністю Білоцерківської Інтерактивної Платформи також на Ютуб-каналі.



За матеріалами пресслужби БМР