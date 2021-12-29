Відповідно до протоколу № 49 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21грудня 2021 року та протоколом чергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22 грудня 2021 року № 30 в Київській області, в т.ч. і в м. Біла Церква,з 23грудня 2021 рокускасовано "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Таким чином, у відповідності до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020р. № 247 «Про особливості надання житлових субсидій» з січня 2022 року для домогосподарств, які отримують житлову субсидію, буде проведено перерахунок субсидії без урахуванням збільшених на 50 відсотків соціальних нормативів, у межах яких надається субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, а саме, на послуги з централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення, електроенергії та природного газу для приготування їжі і підігріву води.

Внаслідок перерахунку розмір призначеної субсидії за січень 2022 року буде зменшений.

Детальна інформація надається за телефонами «гарячих ліній» управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради (04563)5-33-25, (04563)5-85-34.

Управління соціального захисту населення БМР