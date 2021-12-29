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Увага! Графік руху маршруток на 7, 8, 9 січня 2022 року

  • Четвер, січ. 06 2022
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Увага! Графік руху маршруток на 7, 8, 9 січня 2022 року

Інформація про зміни до графіку руху автобусних маршрутів Білоцерківської міської територіальної громади на 07, 08, 09 січня 2022 року

Автобусні маршрути № 19 (Г), № 27  (07, 08, 09 січня 2022р.)

Назва зупинки

Біла Церква – Гайок (Терезине – Вільна Тарасівка),

                                час відправлення

Залізнична станція «Роток»

7-45

      

14-55

  

18-15

  

вул. Ярмаркова

  

10-20

12-00

13-30

  

16-30

  

20-10
 

                       час відправлення

Гайок

8-45

11-05

12-40

14-15

15-55

17-10

19-15

20-55

Вільна Тарасівка

8-53

11-12

12-48

14-22

16-03

17-17

19-23

21-00

Терезине

9-00

11-20

12-55

14-30

16-10

17-25

19-30

21-05

Автобусний маршрут  № 25    (07, 08, 09 січня 2022р.)

Назва зупинки

Біла Церква –  Городище (Глибочка- Пилипча),

час відправлення

вул. Ярмаркова

5-40

8-20

10-50

14-15

16-30

19-00

  час відправлення         

Яблунівка

6-45

-

-

-

-

-

Городище

7-05

9-00

11-30

14-55

17-10

19-40

Пилипча

7-15

9-10

11-40

15-05

17-20

19-50

Глибочка

7-25

9-20

11-50

15-15

17-30

20-00

Бугаївка

7-35 заїзд в с. Бугаївка (тільки 07 січня 2022р.)

Автобусні маршрути № 23, 6 (С) (07 січня 2022р.)

Назва зупинки

Біла Церква – Сидори (Володимирівка – Дрозди – Мазепинці),

час відправлення

вул. Лісова

  

-

  

-

  

-

  

вул. Ярмаркова

7-50

  

10-50

  

14-30

  

17-40

час відправлення

Сидори

9-00

  

12-00

  

15-30

  

18-30

Мазепинці

9-04

  

12-04

  

15-34

  

18-34

Дрозди

9-08

  

12-08

  

15-38

  

18-38

Володимирівка

9-20

  

12-20

  

15-50

  

18-50

(08, 09 січня 2022р.)

Назва зупинки

      Біла Церква – Сидори (Володимирівка – Дрозди – Мазепинці),

час відправлення

вул. Лісова

-

  

-

  

-

  

-

  

вул. Ярмаркова

6-00

7-50

  

10-50

  

14-30

  

17-40
 

час відправлення

Сидори

6-45

9-00

  

12-00

  

15-30

  

18-30

Мазепинці

6-49

9-04

  

12-04

  

15-34

  

18-34

Дрозди

6-53

9-08

  

12-08

  

15-38

  

18-38

Володимирівка

7-10

9-20

  

12-20

  

15-50

  

18-50

Автобусні маршрути № 24, 11 (С)  (07 січня 2022р.)

Назва зупинки

Біла Церква – Скребиші (Глушки – Храпачі,)    

час   відправлення

вул. Вернадського

житлов. масив Таращанський

  

-

  

-

    

-

  

-

вул. Ярмаркова

7-30

  

10-30

  

13-00

14-20

  

17-20

  
 

час відправлення

Скребиші

8-20

  

11-20

  

13-40

15-00

  

18-00

  

Храпачі

8-30

  

11-30

  

13-50

15-10

  

18-10

  

Глушки

8-40

  

11-40

  

14-00

15-20

  

18-20

  

(08, 09 січня 2022р.)

Назва зупинки

Біла Церква – Скребиші (Глушки – Храпачі,)    

час   відправлення

вул. Вернадського

житлов. масив Таращанський

  

9-10

  

11-40

    

15-40

  

18-00

вул. Ярмаркова

7-30

  

10-30

  

13-00

14-20

  

17-20

  
 

час відправлення

Скребиші

8-20

10-30

11-20

13-00

13-40

15-00

16-50

18-00

19-10

Храпачі

8-30

10-40

11-30

13-10

13-50

15-10

17-00

18-10

19-20

Глушки

8-40

10-50

11-40

13-20

14-00

15-20

17-10

18-20

19-30

Автобусний маршрут  № 19 (П)      (07, 08, 09 січня 2022р.)

«СФЕРА-АВТО» вул. Сухоярська

Міська

лікарня

№ 1

Торговий центр «Гермес»

пл. Соборна

Дитяча лікарня

Палац культури «Росава»

«Епіцентр»

підприємство «РОСАВА»

с. Піщана

вул. «Молодіжна»

9-40

9-52

9-55

9-59

10-03

10-10

10-14

10-15

10-25

14-00

14-12

14-15

14-19

14-23

14-30

14-34

14-35

14-45

16-10

16-22

16-25

16-29

16-33

16-40

16-44

16-45

16-55

18-30

18-42

18-45

18-49

18-53

19-00

19-04

19-05

19-15

Автобусні маршрути №20, 4 (Ш) (07 січня 2022 р.)

м. Біла Церква

№ 20 «вул. Ярмаркова – Таращанський масив»

вул. Ярмаркова:             08-30; 09-20 (вул. Ватутіна); 10-10;

                                         12-00; 13-00; 14-00; 15-10; 16-00;

                                         17-10; 18-20; 19-30

№4 (Ш) «Таращанський м-в - с. Шкарівка»

пл. Перемоги:                                                     07.33; 20.00

вул. Вокзальна:                                                  07.42; 20.09

пл. Соборна:                                                       07.49; 20.16

Житл. масив Таращанський:                              07.55; 20.22

с. Шкарівка

08-20 (до пл.Перемоги);

08-50;

09-40 (з  вул. Ватутіна);

10-30; 12-20; 13-20; 14-20; 15-30;

16-20; 17-30; 18-40; 19-50;

20-40 (до пл. Перемоги)

За матеріалами сайту БМР

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Опубліковано в Громада

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