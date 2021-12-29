Увага! Графік руху маршруток на 7, 8, 9 січня 2022 року

Автобусні маршрути № 19 (Г), № 27 (07, 08, 09 січня 2022р.)
|
Назва зупинки
|
Біла Церква – Гайок (Терезине – Вільна Тарасівка),
час відправлення
|
Залізнична станція «Роток»
|
7-45
|
14-55
|
18-15
|
вул. Ярмаркова
|
10-20
|
12-00
|
13-30
|
16-30
|
20-10
|
час відправлення
|
Гайок
|
8-45
|
11-05
|
12-40
|
14-15
|
15-55
|
17-10
|
19-15
|
20-55
|
Вільна Тарасівка
|
8-53
|
11-12
|
12-48
|
14-22
|
16-03
|
17-17
|
19-23
|
21-00
|
Терезине
|
9-00
|
11-20
|
12-55
|
14-30
|
16-10
|
17-25
|
19-30
|
21-05
Автобусний маршрут № 25 (07, 08, 09 січня 2022р.)
|
Назва зупинки
|
Біла Церква – Городище (Глибочка- Пилипча),
час відправлення
|
вул. Ярмаркова
|
5-40
|
8-20
|
10-50
|
14-15
|
16-30
|
19-00
|
час відправлення
|
Яблунівка
|
6-45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Городище
|
7-05
|
9-00
|
11-30
|
14-55
|
17-10
|
19-40
|
Пилипча
|
7-15
|
9-10
|
11-40
|
15-05
|
17-20
|
19-50
|
Глибочка
|
7-25
|
9-20
|
11-50
|
15-15
|
17-30
|
20-00
|
Бугаївка
|
7-35 заїзд в с. Бугаївка (тільки 07 січня 2022р.)
Автобусні маршрути № 23, 6 (С) (07 січня 2022р.)
|
Назва зупинки
|
Біла Церква – Сидори (Володимирівка – Дрозди – Мазепинці),
час відправлення
|
вул. Лісова
|
-
|
-
|
-
|
вул. Ярмаркова
|
7-50
|
10-50
|
14-30
|
17-40
|
час відправлення
|
Сидори
|
9-00
|
12-00
|
15-30
|
18-30
|
Мазепинці
|
9-04
|
12-04
|
15-34
|
18-34
|
Дрозди
|
9-08
|
12-08
|
15-38
|
18-38
|
Володимирівка
|
9-20
|
12-20
|
15-50
|
18-50
(08, 09 січня 2022р.)
|
Назва зупинки
|
Біла Церква – Сидори (Володимирівка – Дрозди – Мазепинці),
час відправлення
|
вул. Лісова
|
-
|
-
|
-
|
-
|
вул. Ярмаркова
|
6-00
|
7-50
|
10-50
|
14-30
|
17-40
|
час відправлення
|
Сидори
|
6-45
|
9-00
|
12-00
|
15-30
|
18-30
|
Мазепинці
|
6-49
|
9-04
|
12-04
|
15-34
|
18-34
|
Дрозди
|
6-53
|
9-08
|
12-08
|
15-38
|
18-38
|
Володимирівка
|
7-10
|
9-20
|
12-20
|
15-50
|
18-50
Автобусні маршрути № 24, 11 (С) (07 січня 2022р.)
|
Назва зупинки
|
Біла Церква – Скребиші (Глушки – Храпачі,)
час відправлення
|
вул. Вернадського
житлов. масив Таращанський
|
-
|
-
|
-
|
-
|
вул. Ярмаркова
|
7-30
|
10-30
|
13-00
|
14-20
|
17-20
|
час відправлення
|
Скребиші
|
8-20
|
11-20
|
13-40
|
15-00
|
18-00
|
Храпачі
|
8-30
|
11-30
|
13-50
|
15-10
|
18-10
|
Глушки
|
8-40
|
11-40
|
14-00
|
15-20
|
18-20
(08, 09 січня 2022р.)
|
Назва зупинки
|
Біла Церква – Скребиші (Глушки – Храпачі,)
час відправлення
|
вул. Вернадського
житлов. масив Таращанський
|
9-10
|
11-40
|
15-40
|
18-00
|
вул. Ярмаркова
|
7-30
|
10-30
|
13-00
|
14-20
|
17-20
|
час відправлення
|
Скребиші
|
8-20
|
10-30
|
11-20
|
13-00
|
13-40
|
15-00
|
16-50
|
18-00
|
19-10
|
Храпачі
|
8-30
|
10-40
|
11-30
|
13-10
|
13-50
|
15-10
|
17-00
|
18-10
|
19-20
|
Глушки
|
8-40
|
10-50
|
11-40
|
13-20
|
14-00
|
15-20
|
17-10
|
18-20
|
19-30
Автобусний маршрут № 19 (П) (07, 08, 09 січня 2022р.)
|
«СФЕРА-АВТО» вул. Сухоярська
|
Міська
лікарня
№ 1
|
Торговий центр «Гермес»
|
пл. Соборна
|
Дитяча лікарня
|
Палац культури «Росава»
|
«Епіцентр»
|
підприємство «РОСАВА»
|
с. Піщана
вул. «Молодіжна»
|
9-40
|
9-52
|
9-55
|
9-59
|
10-03
|
10-10
|
10-14
|
10-15
|
10-25
|
14-00
|
14-12
|
14-15
|
14-19
|
14-23
|
14-30
|
14-34
|
14-35
|
14-45
|
16-10
|
16-22
|
16-25
|
16-29
|
16-33
|
16-40
|
16-44
|
16-45
|
16-55
|
18-30
|
18-42
|
18-45
|
18-49
|
18-53
|
19-00
|
19-04
|
19-05
|
19-15
|
Автобусні маршрути №20, 4 (Ш) (07 січня 2022 р.)
|
м. Біла Церква
№ 20 «вул. Ярмаркова – Таращанський масив»
вул. Ярмаркова: 08-30; 09-20 (вул. Ватутіна); 10-10;
12-00; 13-00; 14-00; 15-10; 16-00;
17-10; 18-20; 19-30
№4 (Ш) «Таращанський м-в - с. Шкарівка»
пл. Перемоги: 07.33; 20.00
вул. Вокзальна: 07.42; 20.09
пл. Соборна: 07.49; 20.16
Житл. масив Таращанський: 07.55; 20.22
|
с. Шкарівка
08-20 (до пл.Перемоги);
08-50;
09-40 (з вул. Ватутіна);
10-30; 12-20; 13-20; 14-20; 15-30;
16-20; 17-30; 18-40; 19-50;
20-40 (до пл. Перемоги)