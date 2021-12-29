Репертуар Будинку органної та камерної музики на січень

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7 січня
п’ятниця
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КОНЦЕРТ ОРГАННОЇ МУЗИКИ
Виконавець: солістка Білоцерківського Будинку
органної та камерної музики,
заслужена артистка України
Тетяна ОРЛОВА (орган).
У програмі: Різдвяна музика.
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початок
о 12 год
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8,9 січня
субота,
неділя
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«Святкові Різдвяні концерти»
КОНЦЕРТ ОРГАННОЇ МУЗИКИ
Виконавець: соліст Національного Будинку
органної та камерної музики України,
народний артист України
Володимир КОШУБА (орган).
У програмі: І.С.Бах, Г.Гендель, Дж.Верді, В.Бєлліні та інші .
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початок
о 18 год
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15,16 січня
субота,
неділя
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КОНЦЕРТ ОРГАННОЇ МУЗИКИ
Виконавець:
професор НМАУ ім.. П.І.Чайковського,
заслужений діяч мистецтв України
Галина БУЛИБЕНКО (орган).
У програмі: А.Гільман, О.Маха, Л.В’єрн та інші .
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початок
о 18 год
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22,23 січня
субота,
неділя
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«Від класики до джазу. Імпровізації, фантазії, обробки.»
КОНЦЕРТ ДЖАЗОВОЇ МУЗИКИ
Виконавець:
соліст Національної філармонії України,
заслужений діяч мистецтв України
В’ячеслав ПОЛЯНСЬКИЙ(фортепіано)
У програмі: обробки класичної популярної музики.
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початок
о 18 год
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29,30 січня
субота,
неділя
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КОНЦЕРТ ОРГАННОЇ МУЗИКИ
Виконавець: солістка Білоцерківського Будинку
органної та камерної музики,
заслужена артистка України
Тетяна ОРЛОВА (орган).
У програмі: твори композиторів ХVІІ-ХХст.
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початок
о 18 год
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