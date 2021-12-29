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Репертуар Будинку органної та камерної музики на січень

  • Четвер, січ. 06 2022
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Репертуар Будинку органної та камерної музики на січень

РЕПЕРТУАР на СІЧЕНЬ 2022 рік

7 січня

п’ятниця

КОНЦЕРТ ОРГАННОЇ МУЗИКИ

Виконавець: солістка Білоцерківського Будинку

органної та камерної музики,

заслужена  артистка України

Тетяна ОРЛОВА (орган).

У програмі: Різдвяна музика.

початок

о 12 год

8,9 січня

субота,

неділя

«Святкові Різдвяні концерти»

КОНЦЕРТ ОРГАННОЇ МУЗИКИ

Виконавець: соліст Національного Будинку

органної та камерної музики України,

народний  артист України

Володимир КОШУБА (орган).

У програмі: І.С.Бах, Г.Гендель, Дж.Верді, В.Бєлліні та інші .

початок

о 18 год

15,16 січня

субота,

неділя

КОНЦЕРТ ОРГАННОЇ МУЗИКИ

Виконавець:

професор НМАУ ім.. П.І.Чайковського,

заслужений діяч мистецтв України

Галина БУЛИБЕНКО (орган).

У програмі: А.Гільман, О.Маха, Л.В’єрн та інші .

початок

о 18 год

22,23 січня

субота,

неділя

«Від класики до джазу. Імпровізації, фантазії, обробки.»

КОНЦЕРТ ДЖАЗОВОЇ МУЗИКИ

Виконавець:

соліст Національної філармонії України,

заслужений діяч мистецтв України

В’ячеслав ПОЛЯНСЬКИЙ(фортепіано)

У програмі: обробки класичної популярної музики.

початок

о 18 год

29,30 січня

субота,

неділя

КОНЦЕРТ ОРГАННОЇ МУЗИКИ

Виконавець: солістка Білоцерківського Будинку

органної та камерної музики,

заслужена  артистка України

Тетяна ОРЛОВА  (орган).

У програмі: твори композиторів ХVІІ-ХХст.

початок

о 18 год

ПРИЙМАЮТЬСЯ КОЛЕКТИВНІ ЗАМОВЛЕННЯ. ДОВІДКИ ЗА ТЕЛ.: 5-45-62

АДМІНІСТРАЦІЯ  ЗАЛИШАЄ  ЗА  СОБОЮ  ПРАВО  ЗАМІНИ  ВИКОНАВЦІВ

http: // belca.com.ua

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Опубліковано в Громада

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