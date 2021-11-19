Адреси розташування пунктів обігріву в Білій Церкві

Перелік пунктів обігріву
|№ з/п
|Назва організації
|Адреса
|Номер телефону
|1.
|Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради
|
вул. Ярослава Мудрого, 2.
З 8.30 до 17.00 – чай, печиво.
|
Велігорська Тетяна Олександрівна
т.39-12-14
|2.
|Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради
|
пров. Ковальський, 14
З 8.30 до 17.00 – чай, печиво.
|
ЛяшенкоЛеся Павлівна
т.5-33-25
|3.
|Комунальна установа Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні»
|
вул. Шолом-Алейхема, 48.
З 8.30 до 17.00 - чай, печиво, гарячі обіди, теплий одяг, взуття.
|
Сарова Олена Василівна
т.068-572-84-60
|4.
|Комунальна установа Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні»
|
вул. Василя Стуса, 34.
З 8.30 до 17.00 - чай, печиво, теплий одяг.
|
Василенко Жанна Сергіївна
т.097-649-15-99
|5.
|Євангельська Християнська церква «Солово Життя», пастор Михальов Андрій Олександрович
|
вул. Привокзальна (біля маршроток автобусів на м. Сквира).
Щоп’ятниці з 17.00 до 18.00 (другі страви).
|
Кумтовецька Оксана Степанівна
т. 067-696-49-99
|6.
|Християнська церква «Отчий Дім», пастор Ігор Скрипак
|
вул. Водопійна, 37,
щосуботи з 14.00 до 15.00 (перші страви, чай, печиво).
|
Ігор Скрипак
т. 097-317-52-60
|7.
|Християнська церква «Нове життя»
|
вул. Л. Павличенко, 17 (навпроти військового комісаріату)
щопонеділка з 16.00 до 17.00 (перші страви, чай, печиво).
|
Олексій Кудінов
т. 068-690-17-70
|8.
|Спасо-Преображенський собор
|
Соборна площа
Щоденно після 12.00 - перші страви, чай (кількість обідів 10)
щовівторка на 13.00 – перші, другі страви, чай, печиво
|
Соборна площа
т. 39-15-49
отець Олексій
(096) 961-38-08
|9.
|Білоцерківський РВ ГУ ДСНС України у Київській області
|вул. Фастівська, буд. 23
|
Чех Василь Михайлович
6-36-88 (черговий)
|10.
|Благодійний фонд «Герої нашого часу»
|
Біля ресторану «Радон» -
Щосуботи з 11.00 (перші стрви, чай, печиво)
|
Руслан
063-503-90-87
|11.
|Приміщення старостату
|
вул. Миру, 4 с. Шкарівка
З 8.30 до 17.00 – чай, печиво.
|
Ткаченко Юлія Віталіївна
097-419-58-30
|12.
|Приміщення старостату
|
вул. Центральна, 42
с. Томилівка
З 8.30 до 17.00 – чай, печиво.
|
Дідик Павло Анатолійович
096-997-65-67
|13.
|Будинок культури
|
вул. Замкова, 66
с. Піщана
З 8.30 до 17.00 – чай, печиво
|
Музика Василь Романович
067-961-32-92
|14.
|Приміщення старостату
|
вул. Травнева, 2-А
с. Вільна Тарасівка
З 8.30 до 17.00 – чай, печиво
|
Костина Ольга Василівна
097-569-35-97
|15.
|Будинок культури
|
вул. Першотравнева, 4
с. Терезине
З 8.30 до 17.00 – чай, печиво
|
Житовоз Світлана Анатоліївна
097-280-06-90
|16.
|Приміщення старостату
|
вул. Польова, 2
с. Дрозди
З 8.30 до 17.00 – чай, печиво
|
Литвин Олександр Миколайович
067-796-81-64
|17.
|Приміщення медпункту
|
с. Мазепинці
Цілодобово
|18.
|Приміщення старостату
|
вул. Соборна, 5
с. Пилипча
З 8.30 до 17.00 – чай, печиво
|
Нечипоренко Галина Григорівна
067-285-02-39
|19.
|Приміщення старостату
|
вул. Молодіжна, 7
с. Храпачі
З 8.30 до 17.00 – чай, печиво
|
Сирота Дмитро Романович
097-237-83-20
Перелік пунктів гарячого харчування
|№ з/п
|Назва організації
|Адреса
|Номер телефону
|1.
|Комунальна установа Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні»
|
вул. Шолом-Алейхема, 48.
З 8.30 до 17.00 - гарячі обіди чай, печиво.
|
Сарова Олена Василівна
т.068-572-84-60
|2.
|Євангельська Християнська церква «Слово Життя», пастор Михальов Андрій Олександрович
|
вул. Привокзальна (біля маршруток автобусів на м. Сквира)
щоп’ятниці з 17.00 до 17.30 (другі страви)
|
Кустовецька
Оксана Степанівна
т.067-696-49-99
|3.
|Християнська церква «Отчий Дім», пастор Ігор Скрипак
|вул. Водопійна, 37, щосуботи з 14.00 до 15.00 (перші страви, чай, печиво)
|
Ігор Скрипак
т.097-317-52-60
|4.
|Християнська церква «Нове життя»
|вул. Павліченко, 17 (навпроти військового комісаріату) щопонеділка з 16.00 до 17.00 (перші страви, чай, печиво)
|Олексій Кудінов т.068-690-17-70
|5.
|Спасо-Преображенський собор
|
Соборна площа
щоденно після 12.00 - перші страви, чай (кількість обідів 10)
щовівторка на 13.00 – перші, другі страви, чай, печиво
|
Соборна площа
т. 39-15-49
отець Олексій
(096) 961-38-08
|6.
|Благодійний фонд «Герої нашого часу»
|
Біля ресторану «Радон» - щосуботи з 11.00 (перші стрви, чай, печиво)
|
Руслан
т. 063- 503-90-87
Перелік банків одягу та взуття
|№ з/п
|Назва організації
|Адреса
|Номер телефону
|1.
|Комунальна установа Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні»
|
вул. Шолом-Алейхема, 48.
З 8.30 до 17.00 теплий одяг, взуття.
|
Сарова Олена Василівна
т.068-572-84-60
|2.
|
вул. Василя Стуса, 34.
З 8.30 до 17.00 теплий одяг
|
Василенко Жанна Сергіївна
т.097-649-15-99
|3.
|Християнська церква «Отчий Дім», пастор Ігор Скрипак
|
вул. Водопійна, 37
(теплий одяг)
|
Ігор Скрипак
т.097-317-52-60
Телефони «гарячих ліній»
Телефони управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, т. 5-34-93, т. 39-12-14 вул. Ярослава Мудрого, 2. з 8.30 до 17.00 та мобільний телефон відповідальної особи – Манжалій Леся Миколаївна – 096-263-65-06.
За матеріалами сайту БМР