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Адреси розташування пунктів обігріву в Білій Церкві

  • Середа, груд. 29 2021
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Адреси розташування пунктів обігріву в Білій Церкві

Інформація про телефонні «гарячі лінії» для повідомлень, оперативного реагування та вирішення питань щодо осіб, які опинились в екстремальних ситуаціях в період складних погодних умов чи під час надзвичайних ситуацій, пункти обігріву, пункти гарячого харчування та «банки одягу».

Перелік пунктів обігріву

№ з/п Назва організації Адреса Номер телефону
1. Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради

вул. Ярослава Мудрого, 2.

З 8.30 до 17.00 – чай, печиво.

Велігорська Тетяна Олександрівна

т.39-12-14
2. Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради

пров. Ковальський, 14

З 8.30 до 17.00 – чай, печиво.

ЛяшенкоЛеся Павлівна

т.5-33-25
3. Комунальна установа Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні»

вул. Шолом-Алейхема, 48.

З 8.30 до 17.00 - чай, печиво, гарячі обіди, теплий одяг, взуття.

Сарова Олена Василівна

т.068-572-84-60
4. Комунальна установа Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні»

вул. Василя Стуса, 34.

З 8.30 до 17.00  - чай, печиво, теплий одяг.

Василенко Жанна Сергіївна

т.097-649-15-99
5. Євангельська Християнська церква «Солово Життя», пастор Михальов Андрій Олександрович

вул. Привокзальна (біля маршроток автобусів на м. Сквира).

Щоп’ятниці з 17.00 до 18.00 (другі страви).

Кумтовецька Оксана Степанівна

т. 067-696-49-99
6. Християнська церква «Отчий Дім», пастор Ігор Скрипак

вул. Водопійна, 37,

щосуботи з 14.00 до 15.00 (перші страви, чай, печиво).

Ігор Скрипак

т. 097-317-52-60
7. Християнська церква «Нове життя»

вул. Л. Павличенко, 17 (навпроти військового комісаріату)

щопонеділка з 16.00 до 17.00 (перші страви, чай, печиво).

Олексій Кудінов

т. 068-690-17-70
8. Спасо-Преображенський собор

Соборна площа

Щоденно після 12.00 - перші страви, чай (кількість обідів 10)

щовівторка на 13.00 – перші, другі страви, чай, печиво

Соборна площа

т. 39-15-49

отець Олексій

(096) 961-38-08
9. Білоцерківський РВ ГУ ДСНС України у Київській області вул. Фастівська, буд. 23

Чех Василь Михайлович

6-36-88 (черговий)
10. Благодійний фонд «Герої нашого часу»

Біля ресторану «Радон» -

Щосуботи з 11.00 (перші стрви, чай, печиво)

Руслан

063-503-90-87
11. Приміщення старостату

вул. Миру, 4 с. Шкарівка

З 8.30 до 17.00 – чай, печиво.

Ткаченко Юлія Віталіївна

097-419-58-30
12. Приміщення старостату

вул. Центральна, 42

с. Томилівка

З 8.30 до 17.00 – чай, печиво.

Дідик Павло Анатолійович

096-997-65-67
13. Будинок культури

вул. Замкова, 66

с. Піщана

З 8.30 до 17.00 – чай, печиво

Музика Василь Романович

067-961-32-92
14. Приміщення старостату

вул. Травнева, 2-А

с. Вільна Тарасівка

З 8.30 до 17.00 – чай, печиво

Костина Ольга Василівна

 097-569-35-97
15. Будинок культури

вул. Першотравнева, 4

с. Терезине

З 8.30 до 17.00 – чай, печиво

Житовоз Світлана Анатоліївна

097-280-06-90
16. Приміщення старостату

вул. Польова, 2

с. Дрозди

З 8.30 до 17.00 – чай, печиво

Литвин Олександр Миколайович

067-796-81-64
17. Приміщення медпункту

с. Мазепинці

Цілодобово
18. Приміщення старостату

вул. Соборна, 5

с. Пилипча

З 8.30 до 17.00 – чай, печиво

Нечипоренко Галина Григорівна

067-285-02-39
19. Приміщення старостату

вул. Молодіжна, 7

с. Храпачі

З 8.30 до 17.00 – чай, печиво

Сирота Дмитро Романович

097-237-83-20

Перелік пунктів гарячого харчування

№ з/п Назва організації Адреса Номер телефону
1. Комунальна установа Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні»

вул. Шолом-Алейхема, 48.

З 8.30 до 17.00 - гарячі обіди чай, печиво.

Сарова Олена Василівна

т.068-572-84-60
2. Євангельська Християнська церква «Слово Життя», пастор Михальов Андрій Олександрович

вул. Привокзальна (біля маршруток автобусів на м. Сквира)

щоп’ятниці з 17.00 до 17.30 (другі страви)

Кустовецька

Оксана Степанівна

т.067-696-49-99
3. Християнська церква «Отчий Дім», пастор Ігор Скрипак вул. Водопійна, 37, щосуботи з 14.00 до 15.00 (перші страви, чай, печиво)

Ігор Скрипак

т.097-317-52-60
4. Християнська церква «Нове життя» вул. Павліченко, 17 (навпроти військового комісаріату) щопонеділка з 16.00 до 17.00 (перші страви, чай, печиво) Олексій Кудінов т.068-690-17-70
5. Спасо-Преображенський собор

Соборна площа

щоденно після 12.00 - перші страви, чай (кількість обідів 10)

щовівторка на 13.00 – перші, другі страви, чай, печиво

Соборна площа

т. 39-15-49

отець Олексій

(096) 961-38-08
6. Благодійний фонд «Герої нашого часу»

Біля ресторану «Радон» - щосуботи з 11.00 (перші стрви, чай, печиво)

 

Руслан

т. 063- 503-90-87

Перелік банків одягу та взуття

№ з/п Назва організації Адреса Номер телефону
1. Комунальна установа Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні»

вул. Шолом-Алейхема, 48.

З 8.30 до 17.00 теплий одяг, взуття.

Сарова Олена Василівна

т.068-572-84-60
2.

вул. Василя Стуса, 34.

З 8.30 до 17.00 теплий одяг

Василенко Жанна Сергіївна

т.097-649-15-99
3. Християнська церква «Отчий Дім», пастор Ігор Скрипак

вул. Водопійна, 37

(теплий одяг)

Ігор Скрипак

т.097-317-52-60

Телефони «гарячих ліній»

Телефони управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, т. 5-34-93, т. 39-12-14 вул. Ярослава Мудрого, 2. з 8.30 до 17.00 та мобільний телефон відповідальної особи – Манжалій Леся Миколаївна – 096-263-65-06. 

За матеріалами сайту БМР

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Опубліковано в Громада

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