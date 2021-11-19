Адреси розташування пунктів обігріву в Білій Церкві

Інформація про телефонні «гарячі лінії» для повідомлень, оперативного реагування та вирішення питань щодо осіб, які опинились в екстремальних ситуаціях в період складних погодних умов чи під час надзвичайних ситуацій, пункти обігріву, пункти гарячого харчування та «банки одягу».