Готельні номери коштують дуже дорого, тож їх висока вартість змушує людей йти на пошуки дешевшої альтернативи. Подобова оренда є відмінною альтернативою готельним номерам, треба лише знати, як правильно бронювати житло в іншому місті.

Де шукати житло в іншому місті?

Якщо у вас заплановане відрядження або туристична подорож, то у пошуках житла можна звернутися до агентства, але слід пам’ятати, що вартість послуг буде значною, це не всіх влаштовує. Втім, за допомогою онлайн-сервісу OLX можна знайти житло самостійно. Так, наприклад, якщо вам треба зняти житло в Яремче подобово, то треба спочатку обрати цей населений пункт, а потім скористуватися зручними фільтрами: вибрати будинок або квартиру, вказати ціну.

Треба визначитися з пріоритетами, визначити, що є найважливішим – близькість до головних пам’яток міста чи до його центру, чи, можливо, це хороша транспортна розв’язка або розвинена інфраструктура. В залежності від цих факторів і треба обирати житло. Коли оптимальні варіанти буде знайдено, то треба буде зв’язатися з власником. При бронюванні житла необхідно дотримуватися основних правил.

Основні правила бронювання житла в іншому місті

Якщо ви їдете не у відпустку, а у відрядження, то не треба соромитися – вимагайте за сплачену послугу квитанцію, у більшості орендодавців є реєстрація в якості приватних підприємців, вони надають звітні документи.

Власник (або агентство) повинен повідомити, що входить до вартості житла, що орендується, це може бути:

меблі;

ремонт;

постільна білизна;

прибирання;

телефон.

При виборі треба звертати увагу на умови оренди, тобто на час заселення, кількість гостей та інші чинники, важливі для орендодавця.

Навіть якщо ви вирішили орендувати житло всього на добу, то радимо все ж підписати угоду, бо за цей час може трапитися багато всього. Після підписання угоди ви отримаєте інформацію про власника, дізнаєтесь його дані – це запевнить вас, що квартиру здає сам господар, також ви будете знати, що квартиру нікому, крім вас, не здають.

Орендар також має свої обов’язки – він повинен дотримуватися режиму проживання, не повинен порушувати сусідський спокій, також в його обов’язках не псувати майно та слідкувати за чистотою.

Щоб заощадити, треба бронювати заздалегідь. Нагадуємо, що подобова оренда квартири на свята, в сезон чи у вихідний день буде вищою, ніж завжди.