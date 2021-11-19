Кисломолочні продукти в раціоні собак

Корисність кисломолочних продуктів у раціоні людини давно доведена вченими. А ось про їхню користь для собачого організму серед заводчиків ідуть спекотні суперечки. Тож чи потрібні вони чотирилапим, і чи є від них вигода? Сьогодні це питання розбираємо у деталях.

Кисломолочка та готові корми

Готові корми мають збалансований по поживності склад і зазвичай не вимагають введення додаткових прикормів. Винятком є ​​випадки, коли собака має труднощі зі здоров'ям. У таких ситуаціях слід використовувати спеціальний корм, який можна підібрати тут. Проте, щоб урізноманітнити меню свого вихованця та вирішити деякі проблеми, допускається введення кисломолочної продукції:

кефір і домашній йогурт без цукру — при зайвій вазі можна замінити ними одне годування, але не частіше ніж 2-3 рази на тиждень;

сироватка (з-під домашнього сиру) — корисна при захворюваннях ШКТ та печінки, а також літнім собакам через низький вміст жиру та велику кількість кальцію;

сир (5-9% жирності) — показаний при низькобілковій дієті, тому що сирний білок засвоюється легше за м'ясний, норма становить 30 г/кг маси тварини 1-2 рази на тиждень.

Увага! Будь-які кисломолочні продукти завжди потрібно давати окремо від готових кормів.

Молоко та вік

Приблизно у віці 6 місяців цуценята втрачають здатність до засвоєння молока через зниження рівня лактази — ферменту, необхідного для розщеплення молочного цукру. Зате кисломолочка і сама чудово перетравлюється, і полегшує травлення м'яса та овочів. Адже завдяки їй покращується обмін речовин та формується нормальна мікрофлора кишечника.

Кисломолочна продукція особливо корисна в період зміни зубів та формування скелета. У цей час вона має бути присутня в раціоні щодня. А дорослим особинам її пропонують епізодично. Якщо собака не хоче їсти сир, кефір та ін., то примушувати не потрібно.

Щоб вибрати вид кисломолочки, варто спиратися на особисті уподобання домашнього улюбленця, переносимість та склад продукту. Якщо вибір зроблено правильно, то собака отримає не лише приємну різноманітність свого меню, а й користь.