Правила роботи у жовтому та червоному рівнях епіднебезпеки

У межах жовтого рівня заборонено:

Відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;

Робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу;

Проведення масових заходів;

Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

Робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);

Робота спортзалів, басейнів;

Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);

Міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:

«жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

«зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Тобто для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасово довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення.

Термін дії “жовтого” сертифіката – 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Нагадаємо, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech - 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.

Червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіоні.

Зокрема, забороняється:

Робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,

Робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

Робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

Робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

Проведення масових заходів;

Робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Важливо, що вказані обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

“Жовтий” COVID-сертифікат не буде чинним для роботи та відвідування громадських закладів на червоному рівні епіднебезпеки.

Окрім того, чинними для будь-яких рівнів епіднебезпеки залишаються чинними такі норми:

забороняється робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% здобувачів освіти та співробітників;

забороняється перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу

забороняється самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації.

Ці правила не скасовуються навіть за наявності COVID-документів.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

Водночас, починаючи з помаранчевого (сигнального) рівня, місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил в регіоні.

Рішення щодо скасування червоного рівня ухвалюється Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у разі досягнення регіоном показників, які характеризують відсутність ознак, які б відповідали вказаному рівню.

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