Організації, які орендуватимуть комунальні приміщення у 2022 році безкоштовно

|№
|Назва організації
|Адреса приміщення
|Площа, м2
|1
|Білоцерківський міський осередок Всеукраїнської громадської організації"Асоціація соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України "Співдружність"
|
м.Біла Церква,
вул. Леся Куpбаса, 3
|20,5
|2
|Громадська організація " Всеукраїнська спілка інвалідів і ветеранів війни в Афганістані "Десантне братство "
|
м.Біла Церква,
вул. Леся Куpбаса, 3
|20,0
|3
|Громадська організація "Інвалідів- ліквідаторів Чорнобиля"
|
м.Біла Церква,
вул. Леся Куpбаса, 3
|25,3
|4
|Громадська організація "Білоцерківський міський комітет сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій та ветеранів війни"
|
м.Біла Церква,
вул. Леся Куpбаса, 3
|32,7
|5
|Громадська організація"Білоцерківська міська організація інвалідів війни,Збройних сил та учасників бойових дій"
|
м.Біла Церква,
вул. Леся Куpбаса, 3
|16,4
|6
|Білоцерківська організація Всеукраїнського об’єднання ветеранів
|
м.Біла Церква,
вул. Леся Куpбаса, 3
|37,6
|7
|Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання ветеранів «Патріот»
|
м. Біла Церква,
вул. Леся Курбаса, 3
|44,8
|8
|Білоцерківська міська громадська організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»
|
м. Біла Церква,
вул. Леся Курбаса, 3
|17,5
|9
|Білоцерківське міське відділення Української Асоціаціі звільнених у запас кадрових військовослужбовців
|
м.Біла Церква,
вул.Олеся Гончара,20
|31,7
|10
|Білоцерківська міська громадська організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)
|
м.Біла Церква,
вул.Олеся Гончара,20
|58,0
|11
|Білоцерківська міська рада Організації ветеранів України
|м.Біла Церква, бул. Олександрійськи, 80
|74,0
|12
|Громадська організація "Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій"
|м.Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 44
|198,4
|13
|Білоцерківська міська громадська організація «Інвалідів, ветеранів Чорнобиля»
|м. Біла Церква, вул. Некрасова, 46
|50,3
Організації, які орендуватимуть комунальні приміщення у 2022 році безкоштовно
- Понеділок, груд. 06 2021
- Автор bc-news
На сайті БМР опублікований проєкт рішення про те, яким суб'єктам будуть надаватися комунальні приміщення безоплатно у 2022 році.
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Опубліковано в Громада
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