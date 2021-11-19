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Організації, які орендуватимуть комунальні приміщення у 2022 році безкоштовно

  • Понеділок, груд. 06 2021
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Організації, які орендуватимуть комунальні приміщення у 2022 році безкоштовно

На сайті БМР опублікований проєкт рішення про те, яким суб'єктам будуть надаватися комунальні приміщення безоплатно у 2022 році.

Назва організації Адреса приміщення Площа, м2
1 Білоцерківський міський осередок Всеукраїнської громадської організації"Асоціація соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України "Співдружність"

м.Біла Церква,

вул. Леся Куpбаса, 3

 20,5
2 Громадська організація " Всеукраїнська спілка інвалідів і ветеранів війни в Афганістані "Десантне братство "

м.Біла Церква,

вул. Леся Куpбаса, 3

 20,0
3 Громадська організація "Інвалідів- ліквідаторів Чорнобиля"

м.Біла Церква,

вул. Леся Куpбаса, 3

 25,3
4 Громадська організація "Білоцерківський  міський комітет сімей  загиблих (померлих) учасників бойових дій та ветеранів війни"

м.Біла Церква,

вул. Леся Куpбаса, 3

 32,7
5 Громадська організація"Білоцерківська міська організація інвалідів війни,Збройних сил та учасників бойових дій"

м.Біла Церква,

вул. Леся Куpбаса, 3

 16,4
6 Білоцерківська організація Всеукраїнського об’єднання ветеранів

м.Біла Церква,

вул. Леся Куpбаса, 3

 37,6
7 Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання ветеранів «Патріот»

м. Біла Церква,

вул. Леся Курбаса, 3

 44,8
8 Білоцерківська міська громадська організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»

м. Біла Церква,

вул. Леся Курбаса, 3

 17,5
9 Білоцерківське міське відділення Української Асоціаціі звільнених  у запас кадрових військовослужбовців

м.Біла Церква,

вул.Олеся Гончара,20

 31,7
10 Білоцерківська міська громадська організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

м.Біла Церква,

вул.Олеся Гончара,20

 58,0
11 Білоцерківська міська рада Організації ветеранів  України м.Біла Церква,               бул. Олександрійськи, 80 74,0
12 Громадська організація "Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій" м.Біла Церква,               вул. Ярослава Мудрого, 44 198,4
13 Білоцерківська міська громадська організація «Інвалідів, ветеранів Чорнобиля» м. Біла Церква,              вул. Некрасова, 46 50,3
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Опубліковано в Громада

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