ID-картку та закордонний паспорт можна оформити у ЦНАПі на масиві Леваневського

6 грудня у територіальному підрозділі Центру надання адміністративних послуг, за адресою: вул. Леваневського, 34, відбулося відкриття двох робочих станцій для оформлення паспортних документів, а саме видача паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду закордон.

Нагадаємо, що 11 вересня 2020 року відбулося відкриття Територіального підрозділу Центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді, який створено з метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг для жителів міста Біла Церква і зокрема для мешканців житлового масиву Леваневського.

Відтепер щоб отримати паспорт жителям найбільшого мікрорайону міста, прилеглих населених пунктів Білоцерківської ОТГ та інших громад Білоцерківського району більше немає необхідності їхати до ЦНАПу у центрі міста.

Підчас заходу до присутніх звернулася перший заступник міського голови Інна Новогребельська: «Робота по впровадженню даних послуг проводилася протягом 8 місяців: від встановлення каналів захисту інформації до проведення експертизи даної бази. У результаті ми отримали доступ до реєстрів демографічної служби та біометричних даних. Від імені міського голови та від себе особисто хочу подякувати голові Державної міграційної служби України Наталії Науменко за підтримку, розуміння і допомогу».

За матеріалами сайту БМР