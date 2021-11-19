Білоцерківцям пропонують проголосувати за перейменування вулиць та площі

Перейменування площі Петра Запорожця на площу Європейську; (електронне опитування)

Перейменування вул. Семашка на вул. Ігоря Зінича.(електронне опитування)

Перейменування пров. Курсовий на вул. 72 бригади та пров. Курсовий другий на пров. 72 бригади (електронне опитування)

Зауваження щодо зазначених питань також подаються у письмовій чи усній формі на адресу управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради: бул. Олександрійський, 75, прим. 134; тел.: (04563) 5 10 45; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає до 25.12.2021 року.

За матеріалами сайту БМР