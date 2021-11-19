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Білоцерківцям пропонують проголосувати за перейменування вулиць та площі

  • Вівторок, лист. 30 2021
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Білоцерківцям пропонують проголосувати за перейменування вулиць та площі

Оголошуємо прийом пропозицій з наступних питань:

Зауваження щодо зазначених питань також подаються у письмовій чи усній формі на адресу управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради: бул. Олександрійський, 75, прим. 134; тел.: (04563) 5 10 45; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає до 25.12.2021 року.

За матеріалами сайту БМР

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Опубліковано в Громада

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