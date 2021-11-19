Білоцерківцям пропонують проголосувати за перейменування вулиць та площі

- Перейменування площі Петра Запорожця на площу Європейську; (електронне опитування)
- Перейменування вул. Семашка на вул. Ігоря Зінича.(електронне опитування)
- Перейменування пров. Курсовий на вул. 72 бригади та пров. Курсовий другий на пров. 72 бригади (електронне опитування)
Зауваження щодо зазначених питань також подаються у письмовій чи усній формі на адресу управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради: бул. Олександрійський, 75, прим. 134; тел.: (04563) 5 10 45; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає до 25.12.2021 року.