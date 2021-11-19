Порядок виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 року № 1165 затверджено Порядок виплати пенсій, не виплачених за період до місяця відновлення їх виплати, внутрішньо переміщеним особам, у тому числі тим, які зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території.

Внутрішньо переміщеним особам забезпечено своєчасну щомісячну виплату пенсій в призначених розмірах.

Суми пенсій, які не одержані внутрішньо переміщеними особами за період до місяця їх відновлення, обліковуються територіальними управліннями Пенсійного фонду України. Починаючи з 2022 року щомісяця дані суми виплачуватимуться у розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, визначеного на 1 січня відповідного року, за окремою бюджетною програмою за рахунок коштів державного бюджету України на відповідний рік.

За матеріалами сайту БМР