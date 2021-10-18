Перелік проєктів Громадського бюджету, які планують реалізувати у 2022 році

Це такі проєкти:
|№ Про- єкту
|Назва проєкту
|Назва об’єкту
|Найменування головного розпорядника
|Погодженийкошторис проекту, гривень
|Примітки
|014
|Зона відпочинку «ЧИСТІ ДЖЕРЕЛА» с. Шкарівка
|Реконструкція території з облаштуванням зони відпочинку на березі озера в с. Шкарівка Білоцерківського району Київської області
|Управління капітального будівництва міської ради
|2490000
|-
|017
|MIIIIIIIKRO PARK (рекреаційна зелена зона на Залізничному селищі)
|Будівництво парку в районі будинку №22 по вул. Карбишева в м. Біла Церква Київської області.
|Управління капітального будівництва міської ради
|2499000
|-
|045
|Діджитал-мурал «Біла Церква-історичне місто»
|Капітальний ремонт фасаду з нанесенням діджитал-муралу «Біла Церква-історичне місто житлового будинку по бр.Олександрійський,169 м.Біла Церква Київської області
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|470000
|
-
|019
|«Облаштування простору для відпочинку «Тарасовими стежками».
|Поточний ремонт парку ім.Т.Г.Шевченка с.Томилівка
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|258000
|
-
|033
|Сквер відпочинку в селі Вільна Тарасівка.
|Поточний ремонт скверу по вул. Травнева с.Вільна Тарасівка
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|280000
|-
|036
|Благоустрій та озеленення центрального парку смт Терезине
|Поточний ремонт центрального парку по вул.Першотравнева, смт.Терезине
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|299998
|-
|021
|Зона відпочинку в селі Мазепинці
|Поточний ремонт парку по вул. Захара Щербини, с.Мазепинці
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|214400
|-
|032
|«Молодіжна алея» - місце комфортного і затишного відпочинку для всіх і кожного
|Поточний ремонт парку по вул.Польова, с.Дрозди
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|295000
|-
|004
|Улаштування площі перед Церквою Покрови Пресвятої Богородиці село Сидори
|Поточний ремонт зони відпочинку по вул.Молодіжна (перед Церквою Покрови Пресвятої Богородиці) с.Сидори
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|246000
|-
|049
|Сквер відпочинку у мікрорайоні Гайок м. Біла Церква.
|Поточний ремонт зони відпочинку вул.Гайок м.Біла Церква
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|300000
|-
|029
|Облаштування велосипедних парковок у місті Біла Церква
|Виготовлення та встановлення велосипедних парковок
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|297480
|-
|015
|«Я люблю Дрозди» - АРТ - об'єкт та фотозона
|Виготовлення та встановлення АРТ об’єкту
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|155000
|-
|035
|Облаштування тренувально-вигульного майданчика для собак
|Капітальний ремонт водоохороної зони від моста Заярська до вул.Шевченка (облаштування тренувально-вигульного майданчика для собак) м.Біла Церква Київської області
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|295000
|-
|027
|Екологіна стежка
|Поточний ремонт о.Дитинства (облаштування Екостежки) м.Біла Церква
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|285000
|-
|037
|проект створення ландшафтного навчально-дослідного центру «Екошкола»
|Поточний ремонт парку по вул.Соборна с.Пилипча
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|230000
|-
|002
|Зменшена копія Башти Шухова
|Поточний ремонт об’єкта благоустрою зеленого господарства в межах провулку Гірний (встановлення малої архітектурної форми «Башта Шухова»)
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|210000
|-
|011
|Міні-скульптурки «Видатні особи Білої Церкви»
|Виготовлення та встановлення малих архітектурних форм (Міні-скульптурки «Видатні особи Білої Церкви») м.Біла Церква
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|300000
|-
|022
|Облагородження в'їзду в село Мазепинці
|Поточний ремонт вул. Івана Мазепи (в’їзд в село), с. Мазепинці
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|298200
|-
|012
|Міні-скульптурки «Історичні моменти Білої Церкви»
|Виготовлення та встановлення малих архітектурних форм (Міні-скульптурки «Історичні моменти Білої Церкви») м.Біла Церква
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|300000
|-
|013
|Міні-скульптурки «Історичний побут білоцерківців»
|Виготовлення та встановлення малих архітектурних форм (Міні-скульптурки «Історичний побут білоцерківців») м.Біла Церква
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|300000
|-
|042
|Еко лавки
|Придбання та встановлення еколавок
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|294000
|-
|010
|Стенди «Як виглядали вулиці Білої Церкви на початку ХХ століття»
|Виготовлення та встановлення стендів
|Управління культури та туризму міської ради
|300000
|-
|008
|Погруддя отаману Михайлу Палію-Сидорянському у селі Сидори Білоцерківської МТГ
|Виготовлення та встановлення погруддя отаману Михайлу Палію-Сидорянському у селі Сидори Білоцерківської міської територіальної громади
|300000
|-
|ЗАГАЛЬНА СУМА
|10 917078
|
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради Анна ОЛІЙНИК