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Перелік проєктів Громадського бюджету, які планують реалізувати у 2022 році

  • Вівторок, лист. 09 2021
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Перелік проєктів Громадського бюджету, які планують реалізувати у 2022 році

9 вересня на засіданні виконкому БМР затверджено перелік проєктів переможців, які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету на 2022 рік. Загальна вартість проєктів - 10 917078 грн.

Це такі проєкти: 

№ Про- єкту Назва проєкту Назва об’єкту Найменування головного розпорядника Погодженийкошторис проекту, гривень Примітки  
014 Зона відпочинку «ЧИСТІ ДЖЕРЕЛА» с. Шкарівка Реконструкція території з облаштуванням зони відпочинку на березі озера в с. Шкарівка Білоцерківського району Київської області Управління капітального будівництва міської ради 2490000 -  
017 MIIIIIIIKRO PARK (рекреаційна зелена зона на Залізничному селищі) Будівництво парку в районі будинку №22 по вул. Карбишева в м. Біла Церква Київської області. Управління капітального будівництва міської ради 2499000 -  
045 Діджитал-мурал «Біла Церква-історичне місто» Капітальний ремонт фасаду з нанесенням діджитал-муралу «Біла Церква-історичне місто житлового будинку по бр.Олександрійський,169 м.Біла Церква Київської області Департамент житлово-комунального господарства міської ради 470000

 

 

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019 «Облаштування простору для відпочинку «Тарасовими стежками». Поточний ремонт парку ім.Т.Г.Шевченка с.Томилівка Департамент житлово-комунального господарства міської ради 258000

 

 

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033 Сквер відпочинку в селі Вільна Тарасівка. Поточний ремонт скверу по вул. Травнева с.Вільна Тарасівка Департамент житлово-комунального господарства міської ради 280000 -  
036 Благоустрій та озеленення центрального парку смт Терезине Поточний ремонт центрального парку по вул.Першотравнева, смт.Терезине Департамент житлово-комунального господарства міської ради 299998 -  
021 Зона відпочинку в селі Мазепинці Поточний ремонт парку по вул. Захара Щербини, с.Мазепинці Департамент житлово-комунального господарства міської ради 214400 -  
032 «Молодіжна алея» - місце комфортного і затишного відпочинку для всіх і кожного Поточний ремонт парку по вул.Польова, с.Дрозди Департамент житлово-комунального господарства міської ради 295000 -  
004 Улаштування площі перед Церквою Покрови Пресвятої Богородиці село Сидори Поточний ремонт зони відпочинку по вул.Молодіжна (перед Церквою Покрови Пресвятої Богородиці) с.Сидори Департамент житлово-комунального господарства міської ради 246000 -  
049 Сквер відпочинку у мікрорайоні Гайок м. Біла Церква. Поточний ремонт зони відпочинку вул.Гайок м.Біла Церква Департамент житлово-комунального господарства міської ради 300000 -  
029 Облаштування велосипедних парковок у місті Біла Церква Виготовлення та встановлення велосипедних парковок Департамент житлово-комунального господарства міської ради 297480 -  
015 «Я люблю Дрозди» - АРТ - об'єкт та фотозона Виготовлення та встановлення АРТ об’єкту Департамент житлово-комунального господарства міської ради 155000 -  
035 Облаштування тренувально-вигульного майданчика для собак Капітальний ремонт водоохороної зони від моста Заярська до вул.Шевченка (облаштування тренувально-вигульного майданчика для собак) м.Біла Церква Київської області Департамент житлово-комунального господарства міської ради 295000 -  
027 Екологіна стежка Поточний ремонт о.Дитинства (облаштування Екостежки) м.Біла Церква Департамент житлово-комунального господарства міської ради 285000 -  
037 проект створення ландшафтного навчально-дослідного центру «Екошкола» Поточний ремонт парку по вул.Соборна с.Пилипча Департамент житлово-комунального господарства міської ради 230000 -  
002 Зменшена копія Башти Шухова Поточний ремонт об’єкта благоустрою зеленого господарства в межах провулку Гірний (встановлення малої архітектурної форми «Башта Шухова») Департамент житлово-комунального господарства міської ради 210000 -  
011 Міні-скульптурки «Видатні особи Білої Церкви» Виготовлення та встановлення малих архітектурних форм (Міні-скульптурки «Видатні особи Білої Церкви») м.Біла Церква Департамент житлово-комунального господарства міської ради 300000 -  
022 Облагородження в'їзду в село Мазепинці Поточний ремонт вул. Івана Мазепи (в’їзд в село), с. Мазепинці Департамент житлово-комунального господарства міської ради 298200 -  
012 Міні-скульптурки «Історичні моменти Білої Церкви» Виготовлення та встановлення малих архітектурних форм (Міні-скульптурки «Історичні моменти Білої Церкви») м.Біла Церква Департамент житлово-комунального господарства міської ради 300000 -  
013 Міні-скульптурки «Історичний побут білоцерківців» Виготовлення та встановлення малих архітектурних форм (Міні-скульптурки «Історичний побут білоцерківців») м.Біла Церква Департамент житлово-комунального господарства міської ради 300000 -  
042 Еко лавки Придбання та встановлення еколавок Департамент житлово-комунального господарства міської ради 294000 -  
010 Стенди «Як виглядали вулиці Білої Церкви на початку ХХ століття» Виготовлення та встановлення стендів Управління культури та туризму міської ради 300000 -  
008 Погруддя отаману Михайлу Палію-Сидорянському у селі Сидори Білоцерківської МТГ Виготовлення та встановлення погруддя отаману Михайлу Палію-Сидорянському у селі Сидори Білоцерківської міської територіальної громади   300000 -  
ЗАГАЛЬНА СУМА                     10 917078  

 

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Анна ОЛІЙНИК

  
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Опубліковано в Громада

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