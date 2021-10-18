Рада Європи може обмежити в'їзд українських туристів до країн ЄС

5 листопада посли держав-членів ЄС підготували рішення Ради ЄС виключити Україну із переліку третіх держав, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві (туристичні) поїздки до ЄС.

Це рішення було ухвалене з огляду на поточну епідемічну ситуацію в Україні та загальне погіршення ситуації в Європі.

Очікується, що Рада ЄС офіційно надасть відповідну рекомендацію наступного тижня. Водночас остаточне рішення щодо умов здійснення несуттєвих (туристичних) поїздок громадян України ухвалюють держави-члени ЄС на національному рівні.

Враховуючи прогрес у кампаніях з вакцинації по всьому світу, ЄС нещодавно змінив підхід до тимчасових обмежень на туристичні подорожі і рекомендував державам-членам ЄС відкривати кордони для повністю вакцинованих мандрівників за умови проходження тестів при перетині кордонів.

Важливо розуміти, що тимчасові обмеження ЄС не є скасуванням безвізу і стосуються лише туристичних подорожей.

Питання відкритих («зелених») кордонів з ЄС регулюється Рекомендаціями Ради ЄС щодо тимчасових обмежень на необов’язкові поїздки. ЄС регулярно оновлює «зелений перелік» і, в разі поліпшення епідемічної ситуації, ухвалює рішення про повернення тієї чи іншої країни до такого переліку.

Під час ухвалення рішення про збереження країни в «зеленому переліку», Рада ЄС керується такими критеріями:

- не більше 75 нових випадків COVID-19 на 100 000 жителів за останні 14 днів, стабільна ситуація або тенденція до зменшення кількості нових випадків;

- не менше 300 тестів на 100 000 жителів, проведених за попередні 7 днів;

- не більше 4% позитивних результатів серед усіх проведених тестів за попередні 7 днів.

До уваги також береться прогрес з вакцинації населення та наявність особливо небезпечних штамів вірусу.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість нових випадків в країнах Євросоюзу за останній тиждень зросла на 6% (майже 1,8 мільйонів нових випадків), а смертність - на 12%.

МЗС України закликає українських громадян активно вакцинуватися та продовжувати сумлінно дотримуватися протиепідемічних вимог, аби надалі запобігти погіршенню епідемічної ситуації, яка впливає і на свободу пересування.

Рекомендуємо перевіряти актуальний режим в’їзду та транзиту за кордоном на інтерактивній онлайн-карті МЗС:http://tripadvisor.mfa.gov.ua.

МЗС також підготувало відповіді на поширені питання про подорожі у 2021 році: https://mfa.gov.ua/pres-centr/informacijni-kampaniyi/shcho-treba-znati-pro-podorozhi-za-kordon-vidpovidi-na-poshireni-pitannya.

Оновлена інформація про умови перетину кордону з державами-членами ЄС також міститься на спеціалізованому сайті Європейської Комісії:https://reopen.europa.eu/en.

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