Претенденти на здобуття літературно-мистецької премії ім. М.С. Вінграновського

- Меримеріна Матвія, скрипаля, учня КЗ БМР Білоцерківська школа мистецтв №1 імені Юрія Павленка;

- Петровську Катерину Анатоліївну, артистку-вокалістку вищої категорії КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П. К. Саксаганського»;

- Клішину Станіславу Валеріївну, викладачку по класу вокалу КЗ БМР Білоцерківська школа мистецтв №5;

- Балацьку Юлію Борисівну, керівника студентського танцювального колективу «Promotion» Білоцерківського національного аграрного університету.

Запрошуємо громадськість взяти участь в обговоренні висунутих кандидатур.

Пропозиції надсилати до 15 грудня 2021 року до управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, вул. О. Гончара,11. Контактний телефон 38-22-11, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Управління з питань молоді і спорту