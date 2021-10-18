У Білій Церкві замість втрачених спортивних об'єктів влада береться будувати нові

На 20 сесії Білоцерківської міської ради, яка відбулася 3 листопада, ухвалили рішення для початку будівництва у Білій Церкві велотреку та залу важкої атлетики за державні кошти в рамках проєкту "Велике будівництво".

Обласна влада планує збудувати у Білій Церкві на базі велосипедної школи олімпійського резерву «Промінь» сучасний велотрек з трасою площею 40 000 м кв. з мініполями для тренувань та гуртожитком, щоб мали змогу приїжджати та займатися не тільки місцеві спортсмени, а й з усієї України. На це потрібно 240 млн грн на 2 роки будівництва. Також обласна влада зобов'язується утримувати об'єкт за власні кошти.

Ділянки під таку забудову віднайшли по вулиці Карбишева. Одна розміром - 2, 0105 га, яка мала цільове призначення "для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров'я". Друга - розміром 10, 8962 га з цільовим призначенням "для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку".

Для того, аби проєкт втілити в життя, депутати Білоцерківської міської ради ухвалили кілька рішень:

про укладення з Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації договорів суперфіцію земельних ділянок за адресою: вул. Карбишева, м. Біла Церква, Київська область з кадастровими номерами 3210300000:06:030:0064, 3210300000:06:030:0061;

про виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності, цільове призначення яких змінюється, з кадастровими номерами 3210300000:06:030:0064, 3210300000:06:030:0061 та об’єднання двох земельних ділянок в одну земельну ділянку;

Другий об’єкт, який теж планує реалізувати обласна влада, це будівництво на масиві Леваневського біля ЗОШ№20 залу для занять важкою атлетикою. Для цього депутати припинили право постійного користування земельною ділянкою загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 20 м. Біла Церква Київської області. А також вирішили:

укласти з Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації договору суперфіцію земельної ділянки за адресою: вул. Некрасова, 121, м. Біла Церква, Київська область.

розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площею 2,4017 га, кадастровий номер 3210300000:07:016:0065.

Нагадаємо, на масиві Леваневського вже був осередок спорту - зал боксу по вул. Митрофанова та спортивний стадіон за будинком культури "Росава". Проте у березні 2019 року приватна компанія викупила на аукціоні зал боксу разом з палацом культури «Росава», поліклінікою шинників за ціною 14,9 млн грн. Майно належало збанкрутілому підприємству ВАТ «Росава». Міська влада на чолі з Геннадієм Диким запевняла, що це майно і так належить громаді, а тому в аукціоні участі не брали. Проте влада програла всі суди і втратила ці соціальні об'єкти. А спортивний стадіон лишився у комунальній власності лише у вигляді земельної ділянки.

Відтак, спортивний магніт, як називає майбутній зал важкої атлетики мер Геннадій Дикий, доведеться будувати з нуля. Також не зрозуміла подальша доля спортивного стадіону за ДК "Росава", де влада перед місцевими виборами обіцяла збудувати чи то відкритий басейн, чи криту спортивну споруду, чи футбольне поле з біговими доріжками та тенісними кортами. Але наразі жодних планів щодо відновлення цього "спортивного магніту" не озвучує.