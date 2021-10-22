Маршрут №19 (П) буде обслуговувати ТОВ «Білоцерківський автобусний парк»

Визначити переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Білоцерківської міської територіальної громади №19 (П) «Залізнична станція «Роток» - с. Піщана» ТОВ «Білоцерківський автобусний парк».
Термін укладання договору з інвестиційними зобов’язаннями щодо оновлення парку автобусів – 5 років.
Товариству з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський автобусний парк» укласти договір на перевезення пасажирів та забезпечити обслуговування пасажирів на автобусному маршруті загального користування Білоцерківської міської територіальної громади №19 (П) «Залізнична станція «Роток» - с. Піщана».