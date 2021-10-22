Важливо

Маршрут №19 (П) буде обслуговувати ТОВ «Білоцерківський автобусний парк»

  • Вівторок, жовт. 26 2021
  • Автор 
Маршрут №19 (П) буде обслуговувати ТОВ «Білоцерківський автобусний парк»

26 жовтня на засіданні виконкому прийняли рішення про те, хто буде обслуговувати маршрут №19 (П)

Визначити переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Білоцерківської міської територіальної громади №19 (П) «Залізнична станція «Роток» - с. Піщана»  ТОВ «Білоцерківський автобусний парк».

Термін укладання договору з інвестиційними зобов’язаннями щодо оновлення парку автобусів – 5 років.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський автобусний парк» укласти договір на перевезення пасажирів та забезпечити обслуговування пасажирів на автобусному маршруті загального користування Білоцерківської міської територіальної громади №19 (П) «Залізнична станція «Роток» - с. Піщана».

SocButtons v1.5
Прочитано 23 раз
Опубліковано в Громада

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео