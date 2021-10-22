Акція "16 днів проти насильства" відбудеться у Білій Церкві

25 жовтня відбулося засідання Координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на території Білоцерківської міської територіальної громади. Провела захід голова Координаційної ради – Катерина Возненко.

У ході засідання директор Білоцерківського міського центру соціальних служб Людмила Севериненко поінформувала, що у рамках співпраці нашої громади з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) у проєкті «Міста і громади вільні від домашнього насильства» розробляються картки перенаправлення для осіб, які постраждали від домашнього насильства та картки (довідник) для фахівців, які працюють у сфері запобігання і протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

Такі довідники створюються для того, аби мати в одному буклеті вичерпну інформацію куди звертатися у разі вчиненого насильства, щоб отримати допомогу, консультацію фахівців, або ж - захист від проявів насильства. Картки розроблені на основі експертних рекомендацій.

Зокрема, картки перенаправлення для осіб, які постраждали від домашнього насильства міститимуть п’ять розділів з телефонами, електронними та поштовими адресами установ, державних органів, фахівців, громадських організацій та інших закладів, робота яких пов’язана з цією сферою. Так, швидко можна буде дізнатися контакти всеукраїнських та місцевих «гарячих ліній», мобільних груп реагування на прояви насильства, відділень поліції та дільничних офіцерів поліції; установ де надається соціально-психологічна допомога, закладів з надання медичної допомоги, як на території міста, так і в сільській місцевості; установ та організації, які здійснюють координацію та надання правової допомоги.

Довідник для фахівців, які працюють у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі міститиме аналогічні розділи, проте в них будуть не лише стаціонарні номери телефонів, а й особисті тих осіб, котрі надаватимуть допомогу.

Присутні обговорили наявність усіх необхідних служб у картках та скоригували набір даних.

Завідувач сектору з питань сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей міста відділу з питань сімейної та молодіжної політики управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради Валентина Степашкіна доповіла про основні заходи з проведення щорічної акції «16 днів проти насильства» громади. Акція відбуватиметься з 25 листопада по 10 грудня 2021р. на території Білоцерківської міської територіальної.

Заходами передбачено проведення у закладах загальної середньої освіти виховних годин, занять з елементами тренінгу, практичних занять на теми запобіганню проявів насильства. У навчальних закладах також заплановано провести моніторингові дослідження щодо булінгу в шкільному середовищі, конкурси малюнку тощо. У бібліотеках міста у цей період функціонуватиме викладка тематичної літератури, проводитимуться відео лекторії, тематичні бесіди. Ці заходи організовуватимуться міськими управліннями освіти і науки та культури й туризму.

Управління з питань молоді та спорту разом із МГО «Правова єдність» реалізовуватимуть проєкт «Формування у молоді Білої Церкви нетерпимого ставлення до насильства» в рамках міського конкурсу проєктів у сфері роботи з дітьми та молоддю. Також проводитиметься інформаційна кампанія, розробка й друк та поширення тематичної інформації тощо.

У межах партнерства Білоцерківської міської ради та Фонду ООН у галузі народонаселення щодо реалізації проєкту «Міста і громади вільні від насильства» буде затверджено план спільних дій.

Безкоштовну первинну правову допомогу постраждалим від домашнього насильства надаватиме Білоцерківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Білоцерківський міський центр соціальних служб проводитиме заняття в рамках тренінгового курсу «Батьківство в радість» на тему: «Управління гнівом»; розповсюдженням буклетів з порадами для жінок, постраждалих від насильства; забезпечуватиме роботу телефону психологічної підтримки та ін.

Запропоновані заходи були обговорені, доповнені та затверджені членами координаційної ради.

За матеріалами сайту БМР