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З 1 січня мінімальна пенсія рідним загиблих в АТО/ООС зросте до 7800 грн

  • Понеділок, жовт. 18 2021
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З 1 січня мінімальна пенсія рідним загиблих в АТО/ООС зросте до 7800 грн

Захистити людей, чиї рідні загинули, захищаючи незалежність і суверенітет України, — обов’язок держави. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд на позачерговому засіданні 11 жовтня підтримав рішення про встановлення з 1 січня 2022 року мінімальної пенсійної виплати на рівні не менше ніж 7800 грн кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули в зоні проведення АТО/ООС.

«Підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад 2 тисячі людей, чиї рідні загинули за Україну, боронячи мир та спокій українських осель. Адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи вже отримують такі виплати інші члени родини», — зазначив Прем’єр-міністр.

Урядовий портал

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Опубліковано в Громада

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