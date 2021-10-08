Білоцерківські військовослужбовці нагороджені до Дня захисника та захисниць України

На передодні державного свята Дня захисників та захисниць України ряд білоцерківців, які брали участь у бойових діях під час російсько-української війни у 2014-2015 роках отримали високі державні нагороди.

Особливо гостро ми відчуваємо вдячність до воїнів-захисників зараз – під час російської агресії. У важкий для країни час українці вкотре довели, що в їхніх жилах тече кров вільних і мужніх козаків.

Від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, генерала Валерія Залужного, та командувача Об’єднаними силами ЗСУ, генерала Сергія Наєва полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан вручив нагрудний знак Командувача Об’єднаних сил Збройних сил України «За службу» ІІІ ступеня Євгену Настичу, пам’ятну медель «30 років Незалежності України» - Максиму Коноплястому, Олександру Прилуцькому, Артему Ямбулатову, Олександру Брідні, Сергію Кузьміну, Миколі Гніушевичу.

Відзнаку Командувача Об’єднаних сил Збройних сил України «За службу» І ступеня буде вручено й Богдану Пантюшенку.

Військовий комісар Білоцерківського об’єднаного міського комісаріату Ігор Богданевич вручив Відзнаку Міністра оборони України «За поранення» Олександру Прокопенку. Девіз цієї медалі – За жерту крові в боях за волю України!

Дякуємо вам мужні воїни за захист суверенітету та цілісності нашої держави!

За матеріалами сайту БМР