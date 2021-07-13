На фінансову підтримку міського радіо та телебачення потрібно понад 6 млн грн з міського бюджету

30 вересня на сесії БМР депутати затвердили Програму підтримки та розвитку комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Телерадіоорганізація «Місто» на 2022-2024 роки. Програма передбачає фінансування у розмірі:

2, 206 тис грн у 2022 році

1, 947 тис грн у 2023 році

1, 947 тис грн у 2024 році

За ці кошти планується купити ліцензію для ФМ-мовлення для білоцерківського радіо, створити муніципальний телеканал, придбавши обладнання та профінансувавши випуски передач.

Наразі, на 2021 рік міська влада на інформування громади про свою діяльність вже витратила понад 1 млн грн, а саме:

- ФОП Звягін Ілля Олександрович отримав підрядів на виготовлення відеосюжетів на суму 485 550 грн

- ТОВ "РІА "БЛІЦ" отримало підрядів на виготовлення аудіопродукції суму 297, 9 тис

ПП "Громадська думка" отримало підрядів на друк матеріалів в газеті на суму - 150 тис грн

- ТРО "Місто" отримало підрядів на виготовлення радіопередач на суму 89 950 грн