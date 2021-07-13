На фінансову підтримку міського радіо та телебачення потрібно понад 6 млн грн з міського бюджету

- 2, 206 тис грн у 2022 році
- 1, 947 тис грн у 2023 році
- 1, 947 тис грн у 2024 році
За ці кошти планується купити ліцензію для ФМ-мовлення для білоцерківського радіо, створити муніципальний телеканал, придбавши обладнання та профінансувавши випуски передач.
Наразі, на 2021 рік міська влада на інформування громади про свою діяльність вже витратила понад 1 млн грн, а саме:
- ФОП Звягін Ілля Олександрович отримав підрядів на виготовлення відеосюжетів на суму 485 550 грн
- ТОВ "РІА "БЛІЦ" отримало підрядів на виготовлення аудіопродукції суму 297, 9 тис
ПП "Громадська думка" отримало підрядів на друк матеріалів в газеті на суму - 150 тис грн
- ТРО "Місто" отримало підрядів на виготовлення радіопередач на суму 89 950 грн