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На фінансову підтримку міського радіо та телебачення потрібно понад 6 млн грн з міського бюджету

  • П'ятниця, жовт. 01 2021
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На фінансову підтримку міського радіо та телебачення потрібно понад 6 млн грн з міського бюджету

30 вересня на сесії БМР депутати затвердили Програму підтримки та розвитку комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Телерадіоорганізація «Місто» на 2022-2024 роки. Програма передбачає фінансування у розмірі:

  • 2, 206 тис грн  у 2022 році
  • 1, 947 тис грн у 2023 році
  • 1, 947 тис грн у 2024 році 

За ці кошти планується купити ліцензію для ФМ-мовлення для білоцерківського радіо, створити муніципальний телеканал, придбавши обладнання та профінансувавши випуски передач.

Наразі, на 2021 рік міська влада на інформування громади про свою діяльність вже витратила понад 1 млн грн, а саме:

- ФОП Звягін Ілля Олександрович отримав підрядів на виготовлення відеосюжетів на суму 485 550 грн

ТОВ "РІА "БЛІЦ" отримало підрядів на виготовлення аудіопродукції суму 297, 9 тис

ПП "Громадська думка" отримало підрядів на друк матеріалів в газеті на суму - 150 тис грн

- ТРО "Місто" отримало підрядів на виготовлення радіопередач на суму 89 950 грн

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Опубліковано в Громада

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