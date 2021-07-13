5 жовтня відбудеться прийом щодо надання протезно-ортопедичної допомоги

5 жовтня 2021 року, за адресою: м. Біла Церква, вул. Східна, буд. 34, у приміщенні комунальної установи Білоцерківської міської ради «Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс» відбудеться прийом медичною бригадою Київського казенного експериментального протезно - ортопедичного підприємства по наданню протезно-ортопедичної допомоги населенню Білоцерківської територіальної громади на виготовлення ортопедичного взуття та інших засобів реабілітації.

За детальною інформацією звертатися до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, вул. Я.Мудрого 2, кім. 301 А (тел.: 39-12-14)

Управління соціального захисту населення БМР