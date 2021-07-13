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5 жовтня відбудеться прийом щодо надання протезно-ортопедичної допомоги

  • Вівторок, вер. 21 2021
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5 жовтня відбудеться прийом щодо надання протезно-ортопедичної допомоги

Відбудеться прийом щодо надання протезно-ортопедичної допомоги населенню.

5 жовтня 2021 року, за адресою: м. Біла Церква,  вул. Східна, буд. 34, у приміщенні комунальної установи Білоцерківської міської ради «Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс» відбудеться прийом медичною бригадою Київського казенного експериментального протезно - ортопедичного  підприємства по наданню протезно-ортопедичної допомоги населенню Білоцерківської територіальної громади на виготовлення ортопедичного взуття та інших засобів реабілітації.

За детальною інформацією звертатися до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, вул. Я.Мудрого 2, кім. 301 А (тел.: 39-12-14) 

Управління соціального захисту населення БМР

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Опубліковано в Громада

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