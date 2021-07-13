Все разом і ще більше!

Інтернет, телебачення та мобільний зв’язок за половину вартості, а на додачу – консолі PS4, UHD-телевізори та ноутбуки: Київстар проводить розіграш серед нових та наявних абонентів.

Напевно, ви замислювались над тим, як заощаджувати, отримуючи при цьому якісний мобільний зв’язок, швидкісний інтернет вдома та якісний 4G поза домівкою, а на додачу ще й сучасні мультимедійні онлайнові розваги — улюблені ТБ-канали, кіно, онлайн-шоу.

Донедавна це була «задачка із багатьма невідомими». Проте у нашому місті є можливість отримати всі телеком-послуги єдиним пакетом у одного провайдера — у тарифах «Все разом» від Київстар.

А зараз нові абоненти ще й мають змогу одержати неймовірні подарунки. Ті, хто підключить або перейде на один із тарифних планів «Все разом “Базовий + ТБ”» або «Все разом “Вигідний + ТБ”», можуть виграти ігрові консолі PS4, UHD-телевізориXiaomi розміром 43 дюйми чи ноутбуки. Офіційні правила й умови отримання виграшів — на сайті Київстар за цим посиланням.

Окрім можливості виграти призи, умови тарифів «Все разом» — справді унікальні, адже поєднують у собі низку послуг в єдиному пакеті:

домашній інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с;

мобільний зв’язок від Київстар із безлімітом у мережі та гігабайтами швидкісного 4G-інтернету, коли ви покинете домівку;

телебачення Київстар ТБ, де доступні понад 280 найпопулярніших телеканалів (у тому числі й улюблені «1+1», ICTV, «Новий канал», СТБ, «Україна»), бібліотека, що має понад 20 тисяч фільмів і серіалів. Перегляд контенту доступний одночасно на 5 різних пристроях. Ви забудете суперечки на кшталт «дивимось улюблений татів футбол чи мамин серіал» – кожен на своєму ґаджеті переглядає що хоче! До того ж під час перегляду Київстар ТБ зі смартфона не списуються мегабайти.

При цьому вартість усіх послуг майже удвічі нижча, аніж якщо їх купувати окремо у різних провайдерів.