Графік руку маршруток на День міста

|
Шановні пасажири!
18 вересня 2021 року
буде продовжено роботу громадського транспорту на автобусних маршрутах
|
№ втобусного
маршруту
|
Назва маршруту
|
Відправлення з кінцевих зупинок
|2
|
вул. Івана Кожедуба (Хімбуд) -
зал. станція « Роток»
|
вул. Івана Кожедуба
(Хімбуд)
5.05; 5.28; 5.55
05.55 - 19.43 – 15 - 16 хв.
20.05; 20.32; 20.55; 21.18; 21.37; 22.00 год.
|
Залізнична станція Роток
5.30; 06.01; 06.36;
06.36 - 20.14 - 15 - 16 хв.
20.14; 20.33; 20:53; 21.15; 21.39; 22.35; 23.07 год.
|4
|
Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») -пл.Перемоги
|
Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн»)
6.00 – 07.00 - 10 хв.
07.00 – 20.00- 8хв.
20.30; 21.00; 21.30; 22.00; 22.30; 23.00; 23.30
|
пл.Перемоги
6.30 – 07.30 - 10 хв.
07.30 – 20.30 - 8хв.
21.00; 21.30; 22.00; 22.30; 23.00; 23.30; 24.00
|5
|Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн»)-зал. ст. Роток
|
Житловий масив Таращанський
06.10; 06.27; 06.45;
06:45 - 09:10 - 12 - 14 хв.
09:10 - 18:51 - 16 - 18 хв.
19.15; 19.35; 20.28; 21.15; 22.00.
|
Залізнична станція Роток
06.26; 06.50; 07.05;
07.05 – 08.38 – 12 - 15 хв.;
08.38 – 18.22 – 16 - 18 хв.;
18.39; 18.45; 19.15; 20.14; 20.48; 21.40; 22.20
|6-а
|«Житловий масив «Заріччя» (вул. Лісова) – урочище «Товста»
|
«Житловий масив «Заріччя» (вул. Лісова)
6.38 – 23.38 – 1 год.
|
Урочище «Товста»
6.45 – 23.45 – 1 год.
|7
|
4-й мікрорайон-вул. Семашка
|
4-й мікрорайон
6.00 – 12.00 – 15 хв;
12.00- 20.00 – 20 хв.
20.00 -21.00 - 30 хв.
|
вул. Семашка
6.40 -12.00 – 15 хв.;
12.00-20.00 -20 хв.
20.00-21.30 - 30 хв.
|14
|
Житловий масив Заріччя
(вул. Лісова) – Залізничний вокзал
|
Житловий масив Заріччя
(вул. Лісова)
5:20–5:45 — 25 хв.
5:45–6:15 — 15 хв.
6:15–6:45 — 10 хв.
6:45–07:00 — 15 хв.
7.00-21.00 -10 хв.
21:00–23:00 — 20 хв.
23.30
|
Залізничний вокзал
6:00–6:45 — 15 хв.
6:45–7:15 — 10 хв.
7:15–7:30 — 15 хв.
7:30–21:00 — 10 хв.
21:00–23:00 — 20 хв.
23:30; 24:00
|19
|«Сфера-Авто» (вул. Сухоярська) – залізнична станція «Роток»
|
«Сфера-Авто» (вул. Сухоярська)
5.30 – 7.00 – 10 хв.
7.00 – 19.18 – 9 хв.
19.18 – 24.00 – 20 хв.
|
залізнична станція «Роток»
6.00 – 7.00 – 10 хв.
7.00 – 19.18 – 9 хв.
19.18 – 24.00 – 20 хв.
|21
|
вул. Семашка –
вул. Томилівська
|
вул. Томилівська
6.20 – 20.00 - 20 хв.
20.00 – 21.00 – 30 хв.
|
вул. Семашка
6.30 –18.00 - 20 хв.
18.00-20.45 – 30 хв.
20.45 – 22.00 – 30 хв.
|22
|
Гайок- автомагістраль Київ –
Одеса (Одеська траса)
|
Гайок
5.25-6.00 -10 хв.
6.00 – 7.00 - 7-8 хв.
7.00-19.00- 5 хв.
19.00 – 21.00 - 8-10 хв.
21.00-24.00- 20 хв.
|
автомагістраль Київ –
Одеса (Одеська траса)
5.52; 6.00; 6.05; 6.10 .
6.10 – 20.00 - 5 хв.
20.00-21.00- 8 хв.
21.00-24.00- 20 хв.
|6(С)
|с. Сидори - вул. Лісова
|
вул. Лісова
6.30; 9.30; 13.10; 16.30; 23.00
|
с. Сидори
7.30; 10.40; 14.30; 17.40;
24.00
|11(С)
|с. Скребиші - вул. Вернадського
|
вул. Вернадського
6.20; 9.10; 11.40; 15.40; 18.00; 23.00
|
с. Скребиші
7.20; 10,30; 13.00; 16.50; 19.10; 24.00
|19 (Г)
|с. Гайок -залізнична станція «Роток»
|
залізнична станція «Роток»
5.55; 7.08; 7.45; 14.55; 18.15; 23.00
|
с. Гайок
6.55; 7.50 (з Терезине); 8.45; 15.55; 19.15; 24.00
|26
|с.Піщана- вул.Ярмаркова
|
вул. Ярмаркова
6.00; 7.40; 10.20; 12.40; 15.00; 17.40; 19.30; 21.10; 22.30; 23.50
|
с. Піщана
вул.Зелена 6.25; 8.05;10.45; 13.05; 15.25; 18.05; 19.55; 21.35; 22.55; 00.15
вул.Замкова 6.40; 8.20;11.00; 13.20; 15.40; 18.20; 20.10;21.50; 23.10; 00.30
|
28
|
с. Томилівка- вул.Ярмаркова
|
вул. Ярмаркова:
6.00; 8.00; 11.30; 14.30; 17.30; 19.10; 23.30
|
с. Томилівка
6.45; 8.40; 12.50; 15.10; 18.20; 19.50; 24.10
|
4 (Ш)
|
с.Шкарівка- Житл. масив Таращанський
|
пл. Перемоги:
7.33; 20.00; 23.00
|
с.Шкарівка
8.33; 21.00; 24;00
|
16 (Г)
|
с.Городище (Глибочка, Пилипча) -вул.Ярмаркова
|
вул. Ярмаркова:
5.50; 6.00; 7.20; 8.20; 9.40; 10.50; 13.00; 14.15; 15.45; 16.30; 17.45; 19.00; 23.20
пл. Соборна 23.30
Житл.масив Піщаний 23.40
|
с.Городище
6.40; 7.05; 7.55; 9.00; 10.20; 11.30; 12.10; 13.40; 14.55; 16.25; 17.10; 18.50; 19.40; 24.00
|
с. Пилипча
6.57; 7.15; 8.05; 9.10; 10.30; 11.40; 13.50; 15.05; 16.35; 17-20; 19.00; 19.50; 00.10
|
с. Глибічка
7.20; 7.25; 8.15; 9.20; 10.40; 11.50; 14.00; 15.15; 16.45; 17.30; 19.10; 20.00; 00.15
Графік руку маршруток на День міста
- Четвер, вер. 16 2021
- Автор bc-news
Графік руху автобусів 18 вересня 2021 року на День міста.
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Опубліковано в Громада
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