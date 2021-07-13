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Графік руку маршруток на День міста

  • Четвер, вер. 16 2021
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Графік руку маршруток на День міста

Графік руху автобусів 18 вересня 2021 року на День міста.

 

Шановні пасажири!

18 вересня 2021 року

буде продовжено роботу громадського транспорту на автобусних маршрутах

№ втобусного

маршруту

Назва маршруту

Відправлення з кінцевих зупинок
2

вул. Івана Кожедуба (Хімбуд) -

зал. станція « Роток»

вул. Івана Кожедуба

(Хімбуд)

5.05; 5.28; 5.55

05.55 - 19.43 – 15 - 16 хв.

20.05; 20.32; 20.55; 21.18; 21.37; 22.00 год.

Залізнична  станція  Роток

5.30; 06.01; 06.36;

06.36 - 20.14    - 15 - 16 хв.

20.14; 20.33; 20:53; 21.15; 21.39; 22.35; 23.07 год.
4

Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») -пл.Перемоги

Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн»)

6.00 – 07.00 - 10 хв.

07.00 – 20.00- 8хв.

20.30; 21.00; 21.30; 22.00; 22.30; 23.00; 23.30

пл.Перемоги 

6.30 – 07.30 - 10 хв.

07.30 – 20.30 - 8хв.

21.00; 21.30; 22.00; 22.30; 23.00; 23.30; 24.00
5 Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн»)-зал. ст. Роток

Житловий масив Таращанський

06.10; 06.27;  06.45;

06:45 -  09:10  - 12 - 14 хв.

09:10  -  18:51  - 16 - 18 хв.

19.15; 19.35; 20.28; 21.15; 22.00.

Залізнична  станція Роток

 06.26; 06.50; 07.05; 

07.05 – 08.38 – 12 - 15 хв.;

08.38 – 18.22 – 16 - 18 хв.;

18.39; 18.45; 19.15; 20.14; 20.48; 21.40; 22.20
6-а «Житловий масив «Заріччя» (вул. Лісова) – урочище «Товста»

«Житловий масив «Заріччя» (вул. Лісова)

6.38 – 23.38 – 1 год.

Урочище «Товста»

6.45 – 23.45 – 1 год.
7

4-й мікрорайон-вул. Семашка

4-й мікрорайон

6.00 – 12.00 – 15 хв;

12.00- 20.00 – 20 хв.

20.00 -21.00 - 30 хв.

вул. Семашка

6.40 -12.00 – 15 хв.;

12.00-20.00 -20 хв.

20.00-21.30 - 30 хв.
14

Житловий масив Заріччя

(вул. Лісова)  – Залізничний вокзал

Житловий масив Заріччя

(вул. Лісова)

5:20–5:45 — 25 хв.

5:45–6:15 — 15 хв.

6:15–6:45 — 10 хв.

6:45–07:00 — 15 хв.

7.00-21.00 -10 хв.

21:00–23:00 — 20 хв.

23.30

Залізничний вокзал

6:00–6:45 — 15 хв.

6:45–7:15 — 10 хв.

7:15–7:30 — 15 хв.

7:30–21:00 — 10 хв.

21:00–23:00 — 20 хв.

23:30; 24:00
19 «Сфера-Авто» (вул. Сухоярська) – залізнична станція «Роток»

«Сфера-Авто» (вул. Сухоярська)

5.30 – 7.00 – 10 хв.

7.00 – 19.18 – 9 хв.

19.18 – 24.00 – 20 хв.

залізнична станція «Роток»

6.00 – 7.00 – 10 хв.

7.00 – 19.18 – 9 хв.

19.18 – 24.00 – 20 хв.
21

вул. Семашка –

вул. Томилівська

вул. Томилівська

6.20 – 20.00  - 20 хв.

20.00 – 21.00 – 30 хв.

вул. Семашка 

6.30 –18.00  - 20 хв.

18.00-20.45 – 30 хв.

20.45 – 22.00 – 30 хв.
22

Гайок- автомагістраль Київ –

Одеса  (Одеська траса)

Гайок

5.25-6.00 -10 хв.

6.00 – 7.00  - 7-8 хв.

7.00-19.00- 5 хв.

19.00 – 21.00  - 8-10 хв.

21.00-24.00- 20 хв.

автомагістраль Київ –

Одеса  (Одеська траса)

5.52; 6.00; 6.05; 6.10 .

6.10 – 20.00  - 5 хв.

20.00-21.00- 8 хв.

21.00-24.00- 20 хв.
6(С) с. Сидори - вул. Лісова

вул. Лісова

6.30; 9.30; 13.10; 16.30; 23.00

с. Сидори

7.30; 10.40; 14.30; 17.40;

24.00
11(С) с. Скребиші - вул. Вернадського

вул. Вернадського

6.20; 9.10; 11.40; 15.40; 18.00; 23.00

с. Скребиші

7.20; 10,30; 13.00; 16.50; 19.10;  24.00
19 (Г) с. Гайок -залізнична станція «Роток»

залізнична станція «Роток»

5.55;  7.08;  7.45;  14.55; 18.15; 23.00

с. Гайок

6.55; 7.50 (з Терезине); 8.45; 15.55; 19.15; 24.00
26 с.Піщана- вул.Ярмаркова

вул. Ярмаркова

6.00; 7.40; 10.20; 12.40; 15.00; 17.40; 19.30;  21.10; 22.30; 23.50

с. Піщана

вул.Зелена 6.25; 8.05;10.45; 13.05; 15.25; 18.05; 19.55; 21.35; 22.55; 00.15

вул.Замкова 6.40; 8.20;11.00; 13.20; 15.40; 18.20; 20.10;21.50; 23.10; 00.30

28

с. Томилівка-  вул.Ярмаркова

вул. Ярмаркова:

6.00; 8.00; 11.30; 14.30; 17.30; 19.10; 23.30

с. Томилівка

6.45; 8.40; 12.50; 15.10; 18.20; 19.50; 24.10

4 (Ш)

с.Шкарівка- Житл. масив Таращанський

 пл. Перемоги: 

7.33; 20.00; 23.00

с.Шкарівка

8.33; 21.00; 24;00

16 (Г)

с.Городище (Глибочка, Пилипча) -вул.Ярмаркова

вул. Ярмаркова:

5.50; 6.00; 7.20; 8.20; 9.40; 10.50; 13.00; 14.15; 15.45; 16.30; 17.45; 19.00; 23.20

пл. Соборна                 23.30

Житл.масив Піщаний 23.40

               с.Городище

6.40; 7.05; 7.55; 9.00; 10.20; 11.30; 12.10; 13.40; 14.55; 16.25; 17.10; 18.50; 19.40; 24.00

с. Пилипча

6.57; 7.15; 8.05; 9.10; 10.30; 11.40; 13.50; 15.05; 16.35; 17-20; 19.00; 19.50; 00.10

с. Глибічка

7.20; 7.25; 8.15; 9.20; 10.40; 11.50; 14.00; 15.15; 16.45; 17.30; 19.10; 20.00; 00.15
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Опубліковано в Громада

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