Голосувати за проєкти Громадського бюджету можна з 15 вересня по 4 жовтня

З 15 вересня р по 4 жовтня відбудеться голосування за проєкти Громадського бюджету.

Голосування - відкритий процес визначення жителями Білоцерківської міської територіальної громади, віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території Білоцерківської міської територіальної громади.

Перелік проєктів дивіться ТУТ

Голосування за проєкти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету Білоцерківської міської територіальної громади проводитиметься шляхом:

- електронного голосування за допомогою платформи електронної демократії «E-DEM Громадський бюджет» за посиланням: https://budget.e-dem.ua/landing.

Щоб проголосувати за проєкт який Вам імпонує, Вам потрібно авторизуватись на даній платформі натиснувши у верхній частині сайту на меню «Авторизація» обрати зручний для Вас спосіб авторизації через: BankID: ПриватБанку, Монобанку, Національного Банку України; Електронно-цифровий підпис або інший запропонований інтегрованою системою електронної ідентифікації спосіб.

- у пунктах прийому голосів у паперовому вигляді:

у приміщенні ЦНАПу за адресою: м.Біла Церква, вул. Я.Мудрого, 38/12;

у приміщенні ЖЕК №7 за адресою: Леваневського, 34;

у приміщеннях старостатів сіл та селища.

Там на вас чекатимуть в робочі дня з 09 до 18 год.

Щоб проголосувати за допомогою паперового бланку потрібно мати при собі офіційний документ, який засвідчує, що особа зареєстрована або проживає на території Білоцерківської міської територіальної громади.

Є можливість проголосувати за три малих та за три великих проєкти.

Реалізація проектів переможців відбуватиметься у наступному році.

За матеріалами сайту БМР