Як отримати недоотриману пенсію померлого родича?

Відповідно до частини першої ст. 52 Закону сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилась недоотриманою у зв'язку з його смертю, виплачується по місяць смерті включно членам його сім'ї, які проживали разом із ним на день смерті. Зокрема, це стосується непрацездатних членів сім'ї, зазначених у частині другій ст. 36 Закону, які перебували на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом із померлим пенсіонером чи не проживали. Такими особами є:

1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли передбаченого законодавством пенсійного віку;

2) діти померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.

Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти — до досягнення ними 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні;

3) чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один із батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника, незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

Звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера потрібно протягом шести місяців із дня відкриття спадщини.

У разі відсутності членів сім'ї, зазначених у частині першій цієї статті, або якщо вони не звернуться за виплатою недоотриманої пенсії протягом 6 місяців, пенсія, що належала пенсіонерові, входить до складу спадщини.