«AskChallenge»: як благодійність може стати цікавою кожному

І досі вважаєте, що благодійність може бути цікавою лише незначній кількості людей, вірите, що не існує способів привернути увагу громадськості до діяльності невеликих регіональних фондів? Донині виникає думка, що благодійність неможливо інтегрувати в мережу, а від самого процесу ніхто не здатний отримати насолоду й задовольнити власні інтереси? Соціальний проект «AskChallenge» яскраво доводить, що всі ці сумніви даремні, а благодійний процес в Україні ще зможе отримати друге дихання.

Як народилася ідея створити проект «AskChallenge»

Проект «AskChallenge» був створений, насамперед, з метою зробити цей світ кращим. У декого, безсумнівно, виникає запитання: навіщо створювати проект, який не приносить прибутку засновникам? Єдине, що мотивує нас працювати над розвитком проекту й надалі, – це можливість долучити до благодійності значну кількість людей і врятувати завдяки цьому чимало життів. Із платформою «AskChallenge» кожен здатен надати матеріальну підтримку похилим людям, дітям-сиротам, тяжкохворим людям чи безпритульним тваринам (залежно від обраного фонду). Саме можливість врятувати чиєсь життя й при цьому мотивувати інших людей робити добрі справи надихають нас удосконалювати платформу й робити все можливе, щоб про неї дізналося якомога більше українців.

Чому платформа «AskChallenge» зараз особливо актуальна

Платформа «AskChallenge» завдяки цікавому формату спілкування з відомими особистостями змогла залучити до благодійності увагу тисячі нових людей. За даними соціологічних опитувань, в Україні бере участь у благодійності менше третини населення. Решта ж не мають інтересу або стимулу створювати благо. Платформа «AskChallenge» робить процес благодійності цікавим і захопливим, створюючи додаткову мотивацію - спілкування з відомими людьми. Не щодня випадає нагода отримати відповідь від свого кумира. Але зараз це стало простіше й більш інтерактивно: усього лише за невеликий внесок будь-якому благодійному фонду користувач отримує персональну відео-відповідь. Із розвитком проекту до нашої ініціативи долучається щоразу більше людей, охочих поставити запитання зіркам.

Співпраця з відомими особистостями

На сьогоднішній день в проекті «AskChallenge» вже бере участь більше 300 популярних особистостей, готових відповідати на інтригуючі запитання заради популяризації благодійності в Україні. Понад 1000 запитань уже знайшло своїх одержувачів. Ми запрошуємо взяти участь у проекті людей із різних сфер діяльності, які вже досягли успіху у своїй царині і готові дати поради, настанови чи просто мотиваційні слова будь-кому охочому.

Проект «AskChallenge» унікальний, оскільки ніколи раніше в Україні не створювали платформу, яка б не тільки надавала людям можливість поспілкуватися з відомими особистостями з різних галузей, але ще й популяризувала благодійність і надихала інших на добрі справи. Саме незвичайний формат і здатність підтримати українські благодійні фонди й привертають увагу зірок, які охоче доєднуються до участі в проекті. Не оминули увагою діяльність платформи «AskChallenge» навіть такі популярні в Україні особистості, як абсолютна світова чемпіонка з пауерліфтингу Анна Куркуріна, дизайнер з міжнародним ім'ям Лілія Літковська, головний редактор «Cosmopolitan» Олександра Буринська. Людина абсолютно різного віку може знайти на сайті цікавого для себе зіркового співрозмовника: чи то підліток, який цікавиться модою, чи то бабуся, яка хоче дізнатися щодо нових технік в’язання. Слідкуючи за оновленнями на сторінці проекту в Інстаграмі й безпосередньо на сайті «AskChallenge», можна натрапити навіть на свого кумира й отримати омріяну відповідь на будь-яке інтригуюче запитання.

Чому проекту «AskChallenge» довіряють?

Мета платформи - зробити процес благодійності цікавим і захопливим завдяки нестандартному формату - спілкуванню з зірками за донати фондам. Донат надходить відразу на рахунок фонду, і ми не утримуємо жодного % з благодійних транзакцій. Наразі проект розвивається невеликою командою саме як соціальна ініціатива. Творці проекту прагнуть популяризувати не лише провідні благодійні фонди країни, але ознайомити громадськість із діяльністю маловідомих регіональних фондів. Що більше людей знатиме про них, то більше життів вдасться врятувати! На сьогодні завдяки платформі «AskChallenge» кожен має можливість пожертвувати будь-яку суму благодійним фондам «Tabletochki», «Сіріус», «HappyPaw» і «Майбутнє сиріт» і бути впевненим, що гроші підуть на підтримку тих, хто її зараз найбільше потребує.

Тож платформа «AskChallenge» створила унікальну можливість дізнатися відповідь на своє заповітне запитання від зірки або порадитися з кращими фахівцями своєї справи в Україні і при цьому створити благо. Участь у проекті дозволяє не тільки задовольнити інтерес й отримати персональну відео-відповідь, але й зробити світ трохи кращим.

Щоб приєднатися до проекту «AskChallenge» вже зараз і надіслати запитання кумиру за благодійність, переходь на сайт за посиланням https://askchallenge.com/.