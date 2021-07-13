Смарт приставка: вибираємо кращий ТВ бокс

Технологія Смарт ТВ останнім часом завоювала телевізор. Сучасні телевізори вже йдуть з вбудованим функціоналом SmartTV. Але що ж робити зі старими телевізорами, які також часто можна зустріти в наших помешканнях? Розмірковуючи про це, да і взагалі про те, що таке «розумний» телевізор і як він полегшить наше життя, ви потрапили за адресою!

Застарівші телевізори не мають вбудованого Смарт функціоналу. Їх власники часто задаються питанням – чи можливо насолоджуватися перевагами Smart TV, не витрачаючи великих грошей на придбання нового обладнання? Так – відповідь ствердна. В нагоді стануть приставки Android TV Box з Смарт ТВ функціями, і тоді телевізор зміниться до невпізнанності. Так що, вибираємо такий ТВ бокс?

Спочатку пройдемося по функціям и можливостям таких пристроїв.

Функції та можливості Смарт ТВ

Функції Смарт ТВ можуть змінити існуючий телевізор на сучасний пристрій, який буде набагато «розумніший». Завдяки новим функціям ми отримаємо можливість використовувати величезну кількість надзвичайно корисних додатків на екрані телевізора. Популярні з них, це YouTube та різні додатки для IPTV/OTT, фільми з онлайн бібліотек, ігри та багато іншого.

Як ви розумієте список всіх додатків дуже довгий, і завдяки їм ми отримуємо величезний спектр можливостей. Ми зможемо дивитися все, що нам захочеться. Однак якщо наш телевізор не оснащений функцією Smart TV, можна придбати одну з багатьох доступних на ринку Смарт ТВ приставок, і нинішнє обладнання отримає багато нових можливостей. Пропонуємо вивчити рейтинг Android приставок, та вибрати звідти підходящу модель пристрою.

Асортимент приставок для телевізора надзвичайно великий і кожна з них відрізняється можливостями, які здатний отримати телевізор при підключенні. Вибираючи одну з приставок, необхідно звернути увагу на те, чи дасть вона доступ до додатків, про які ми найбільше дбаємо. Завдяки цьому ми зможемо дивитися все, що захочемо. Деякі з них дозволяють встановити на телевізор не тільки прості ігри, де в якості контролера буде виступати пульт дистанційного керування, що входить в комплект. Для повноти відчуттів можна окремо придбати геймпад. Ці ігрові контролери підключаються до приставок через технологію Bluetooth. У більшості пристроїв такий бездротовий модуль вже вбудований.

Приставки до телевізора також можуть запропонувати інші можливості, крім використання ваших улюблених програм для перегляду серіалів або потокового відео. Тому давайте звернемо увагу на те, які додаткові переваги запропонує нам приставка:

слухати радіо або дивитися стрім на Twitch,

переглядати музичні кліпи на YouTube,

Для початку перевірте, чи може обрана вами приставка робити це. Крім того, вона повинна дозволити нам використовувати просунутий медіацентр, яким є Kodi. Кращі моделі дозволять навіть перетворити пристрій в справжню ігрову консоль, завдяки з'єднанню з додатком Stream Link. Чи буде сумісний наш телевізор?

Перед покупкою приставки Smart TV необхідно звернути увагу на те, чи буде наш телевізор сумісний з нею. Приставки, в основному засновані на системі Android TV, являють собою своєрідний комп'ютер, який повинен передавати зображення безпосередньо на екран телевізора. Виявилося, що кожен з телевізорів буде сумісний, якщо тільки має роз'єм HDMI. Так що якщо наш телевізор не має функції Smart TV, модуля Wi-Fi або роз'ємів USB, це не страшно. Всі ці функції нам запропонує Android приставка.

На що ще звернути увагу

На що ще варто звернути увагу при виборі ТВ-боксу? Перш за все, слід звернути увагу на кілька технічних параметрів:

роздільна здатність;

можливість бездротового підключення;

наявність необхідних роз'ємів.

Які дозволи підтримує та чи інша приставка? В ідеалі вона повинна забезпечувати відтворення в дозволі 4K зі швидкістю 60 кадрів в секунду. Далі необхідно перевірити, чи підтримує пристрій бездротове підключення. Підтримка Wi-Fi вже є стандартною в більшості випадків, але Bluetooth виявиться не менш корисним, так що ми зможемо легко підключати інші контролери. Не варто забувати і про фізичні роз'єми. Крім HDMI, добре, якщо ТВ-бокс має хоча б один USB-роз'єм, через який можна підключати інші зовнішні носії.