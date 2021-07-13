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Перелік великих та малих проєктів, які виставлять на голосування в рамках громадського бюджету

  • Понеділок, вер. 06 2021
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Перелік великих та малих проєктів, які виставлять на голосування в рамках громадського бюджету

6 вересня на засіданні виконкому БМР було ухвалено рішення про затвердження переліків проєктів громадського бюджету (бюджету участі) у Білоцерківській міській територіальній громаді на 2022 рік.

Рішенням затверджено перелік 14 великих проєктів (вартість робіт - 2,5 млн грн на кожний проєкт) та 23 малих проєктів (вартість робіт - 300 тис. грн на кожний проєкт), за які матимуть можливість проголосувати жителі Білоцерківської МТГ.

Відхилено 12 проєктів.

Голосування за проєкти відбуватиметься з 15 вересня до 04 жовтня 2021 року.

Реалізація проєктів-переможців відбуватиметься у 2022 році.

Перелік великих проєктів:

  • Народний символ вишиванка-мурал
  • Пам’ятник Гетьману Івану Мазепі 
  • Історичний сквер по вулиці Фастівська 
  • Зона відпочинку «Чисті джерела» с. Шкарівка
  • Рекреаційна зелена зона на Залізничному селищі
  • Томилівська соляна градирня
  • Монумент (пам'ятник) «СОНЯХИ»
  • Встановлення пам'ятника Героям російсько-української війни на площі Біля міської ради та облаштування самої площі
  • Парк динозаврів Марина Гончарук
  • Острів Паустовського – туристичний магніт Білоцерківщини
  • Площа відпочинку «Сонячне сяйво» 
  • Відновлення клумби «Старої пошти» 
  • Діджитал-мурал «Біла Церква - історичне місто»
  • Облаштування площі для проведення етнота гастрофестивалів Українського козацтва в с. Мазепинці
  • Замкова гора: віртуальна подорож в минуле Комплексний історико-освітній проект, який познайомить мешканців та гостей міста Біла Церква з його тисячолітньою історією. Складові проекту: створення відеоролику про історію міста, встановлення тактильного макету Білоцерківської фортеці, інформаційні стенди з віртуальною мандрівкою в минуле (360-тур) та благоустрій прилеглої території.

Перелік малих проєктів:

  • Зменшена копія Башти Шухова
  • Улаштування площі перед Церквою Покрова Присвятої Богородиці село Сидори
  • Погруддя отману Михайлу Палію -Сидорянському у селі Сидори
  • Стенди "Як виглядали вулиці Білої Церкви на початку ХХ століття"
  • Міні скульптурки "Видатні особи Білої Церкви"
  • Міні-скульптурки «Історичні моменти Білої Церкви»
  • Міні-скульптурки «Історичний побут білоцерківців» 
  • "Я люблю Дрозди" - АРТ - об'єкт та фотозона.
  • "Облаштування простору для відпочинку "Тарасовими стежками".
  • Зона відпочинку в селі Мазепинці
  • Облагородження в'їзду в село Мазепинці
  • Екологічна стежка
  • Облаштування велосипедних парковок у місті Біла Церква
  • Настільний теніс для всіх
  • Шахматне містечко
  • «Молодіжна алея»- місце комфорного і затишного відпочинку для всіх і кожного
  • Сквер відпочинку у селі Вільна Тарасівка
  • Облаштування тренувально-вигульного майданчика для собак
  • Благоустрій та озеленення центрального парку смт Терезине
  • Проект створення ландшафтного навчально-дослідного центру "Екошкола"
  • Еко лавки Нестеренко Віталій
  • Лавки-тетріс центральний пляж
  • Сквер відпочинку у мікрорайоні Гайок 
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Опубліковано в Громада

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