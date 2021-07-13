Перелік великих та малих проєктів, які виставлять на голосування в рамках громадського бюджету

6 вересня на засіданні виконкому БМР було ухвалено рішення про затвердження переліків проєктів громадського бюджету (бюджету участі) у Білоцерківській міській територіальній громаді на 2022 рік.

Рішенням затверджено перелік 14 великих проєктів (вартість робіт - 2,5 млн грн на кожний проєкт) та 23 малих проєктів (вартість робіт - 300 тис. грн на кожний проєкт), за які матимуть можливість проголосувати жителі Білоцерківської МТГ.

Відхилено 12 проєктів.

Голосування за проєкти відбуватиметься з 15 вересня до 04 жовтня 2021 року.

Реалізація проєктів-переможців відбуватиметься у 2022 році.

Перелік великих проєктів:

Народний символ вишиванка-мурал

Пам’ятник Гетьману Івану Мазепі

Історичний сквер по вулиці Фастівська

Зона відпочинку «Чисті джерела» с. Шкарівка

Рекреаційна зелена зона на Залізничному селищі

Томилівська соляна градирня

Монумент (пам'ятник) «СОНЯХИ»

Встановлення пам'ятника Героям російсько-української війни на площі Біля міської ради та облаштування самої площі

Парк динозаврів Марина Гончарук

Острів Паустовського – туристичний магніт Білоцерківщини

Площа відпочинку «Сонячне сяйво»

Відновлення клумби «Старої пошти»

Діджитал-мурал «Біла Церква - історичне місто»

Облаштування площі для проведення етнота гастрофестивалів Українського козацтва в с. Мазепинці

Замкова гора: віртуальна подорож в минуле Комплексний історико-освітній проект, який познайомить мешканців та гостей міста Біла Церква з його тисячолітньою історією. Складові проекту: створення відеоролику про історію міста, встановлення тактильного макету Білоцерківської фортеці, інформаційні стенди з віртуальною мандрівкою в минуле (360-тур) та благоустрій прилеглої території.

Перелік малих проєктів: