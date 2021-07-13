Перелік великих та малих проєктів, які виставлять на голосування в рамках громадського бюджету

Рішенням затверджено перелік 14 великих проєктів (вартість робіт - 2,5 млн грн на кожний проєкт) та 23 малих проєктів (вартість робіт - 300 тис. грн на кожний проєкт), за які матимуть можливість проголосувати жителі Білоцерківської МТГ.
Відхилено 12 проєктів.
Голосування за проєкти відбуватиметься з 15 вересня до 04 жовтня 2021 року.
Реалізація проєктів-переможців відбуватиметься у 2022 році.
Перелік великих проєктів:
- Народний символ вишиванка-мурал
- Пам’ятник Гетьману Івану Мазепі
- Історичний сквер по вулиці Фастівська
- Зона відпочинку «Чисті джерела» с. Шкарівка
- Рекреаційна зелена зона на Залізничному селищі
- Томилівська соляна градирня
- Монумент (пам'ятник) «СОНЯХИ»
- Встановлення пам'ятника Героям російсько-української війни на площі Біля міської ради та облаштування самої площі
- Парк динозаврів Марина Гончарук
- Острів Паустовського – туристичний магніт Білоцерківщини
- Площа відпочинку «Сонячне сяйво»
- Відновлення клумби «Старої пошти»
- Діджитал-мурал «Біла Церква - історичне місто»
- Облаштування площі для проведення етнота гастрофестивалів Українського козацтва в с. Мазепинці
- Замкова гора: віртуальна подорож в минуле Комплексний історико-освітній проект, який познайомить мешканців та гостей міста Біла Церква з його тисячолітньою історією. Складові проекту: створення відеоролику про історію міста, встановлення тактильного макету Білоцерківської фортеці, інформаційні стенди з віртуальною мандрівкою в минуле (360-тур) та благоустрій прилеглої території.
Перелік малих проєктів:
- Зменшена копія Башти Шухова
- Улаштування площі перед Церквою Покрова Присвятої Богородиці село Сидори
- Погруддя отману Михайлу Палію -Сидорянському у селі Сидори
- Стенди "Як виглядали вулиці Білої Церкви на початку ХХ століття"
- Міні скульптурки "Видатні особи Білої Церкви"
- Міні-скульптурки «Історичні моменти Білої Церкви»
- Міні-скульптурки «Історичний побут білоцерківців»
- "Я люблю Дрозди" - АРТ - об'єкт та фотозона.
- "Облаштування простору для відпочинку "Тарасовими стежками".
- Зона відпочинку в селі Мазепинці
- Облагородження в'їзду в село Мазепинці
- Екологічна стежка
- Облаштування велосипедних парковок у місті Біла Церква
- Настільний теніс для всіх
- Шахматне містечко
- «Молодіжна алея»- місце комфорного і затишного відпочинку для всіх і кожного
- Сквер відпочинку у селі Вільна Тарасівка
- Облаштування тренувально-вигульного майданчика для собак
- Благоустрій та озеленення центрального парку смт Терезине
- Проект створення ландшафтного навчально-дослідного центру "Екошкола"
- Еко лавки Нестеренко Віталій
- Лавки-тетріс центральний пляж
- Сквер відпочинку у мікрорайоні Гайок