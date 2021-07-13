У Білоцерківській громаді отримуватимуть мистецьку освіту 2 676 дітей

2 вересня на 16 сесії депутати затвердили контингент учнів мистецьких шкіл на 2021/2022 навчальний рік. Всього таку освіту здобуватимуть 2 676 дітей.

У громаді функціонує шість мистецьких шкіл, а саме:

- у Білоцерківській школі мистецтв № 1 ім.Ю.Павленка є такі відділення: музичне вокально-хорове, образотворче, комп’ютерної графіки. У закладі матимуть змогу навчатися 635 учнів;

- Білоцерківська дитяча музична школа № 2 має музичне та вокально-хорове відділення. У ньому навчатимуться 188 дітей;

- Білоцерківська школа мистецтв ім.Я.Яциневича має: музичне, вокально-хорове, образотворче, хореографічне, театральне відділення. У закладі навчатимуться 595 юних мешканців громади;

- Білоцерківська школа мистецтв № 4 навчатиме 578 учнів на музичному, вокально-хоровому, образотворчому, хореографічному відділеннях;

- Білоцерківська школа мистецтв №5 забезпечує навчання на таких відділеннях: музичному, вокальному, образотворчому, хореографічному. У школі навчатимуться 449 учнів;

- Білоцерківська школа мистецтв № 6 дитячих духових оркестрів забезпечує навчання 231 учнів.

Починати навчання у таких закладах, у залежності від виду мистецтва, матимуть змогу дітки від 6 та 8 років.

За матеріалами сайту БМР