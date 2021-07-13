Порядок виплати пенсій з 1 вересня 2021 року

Останнім часом поширюються необґрунтовані повідомлення щодо масового переведення з 1 вересня 2021 року одержувачів пенсій на обслуговування до банків. У зв’язку із зазначеним повідомляємо.

Відповідно до статті 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” є два способи виплати пенсії:

за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій,

або через установи банків.

Пенсію з доставкою за місцем фактичного проживання пенсіонера виплачує національний оператор поштового зв’язку - акціонерне товариство “Укрпошта”.

Уповноваженими на виплату пенсій є 44 банки в Україні. Уповноваженими банківськими установами на обслуговування пенсіонерів Київщини визначено 22 банки, а саме:

1. АТ "Державний ощадний банк України"

2. АТ "Райффайзен Банк Аваль"

3. АТ КБ "ПриватБанк"

4. АТ АБ "Укргазбанк"

5. АТ КБ "Правекс-банк"

6. АТ "Юнекс Банк"

7. АТ "Кредi Агрiколь Банк"

8. АТ "Пiреус банк МКБ"

9. АТ "Альфа-Банк"

10. АТ "Перший Український Мiжнародний банк"

11. АТ "УкрСиббанк"

12. АТ "Акцент Банк"

13. АТ "Пiвденний"

14. АТ "Мегабанк"

15. АТ "Кредобанк"

16. АТ "ТАСкомбанк"

17. АТ Державний експортно-iмпортний банк України

18. АТ "Iдея Банк"

19. АТ КБ "Акордбанк"

20. АТ "Комерцiйний iндустрiальний банк"

21. АТ "Кристалбанк"

22. АТ "ОТП Банк".

Пенсіонер самостійно обирає спосіб виплати пенсії!

Зміна способу виплати пенсії проводиться на підставі заяви одержувача пенсії.

Враховуючи зазначене, пенсіонери і після 1 вересня за бажанням продовжуватимуть отримувати пенсії через АТ “Укрпошта” з доставкою додому чи у поштових відділеннях незалежно від свого віку, стану здоров’я (наявності інвалідності) або потреби у постійному сторонньому догляді.

Оплату послуг доставки пенсій здійснює за встановленими тарифами Пенсійний фонд України.

Водночас, постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 546 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” передбачено проведення відбору на конкурсній основі організацій, що надаватимуть послуги доставки пенсій за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України з 01.01.2023.

До зазначеної дати функції організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України, здійснює АТ “Укрпошта” на умовах тристоронніх договорів, укладених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1279 «Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги».