Фестиваль "Олександрійська феєрія" відбудеться 17 - 19 вересня

Розглянувши пояснювальну записку управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради та звернення громадського об’єднання «Біла Церква туристична» виконавчий комітет міської ради вирішив перенести проведення демонстраційних польотів аеростатів на період з 17 по 19 вересня 2021 року.

Нагадаємо, що це захоплююче видовище в місті відбудеться вп’яте.

Польоти відбуватимуться з 05:00 до 10.00 та з 18.00 до 22:00. Стартуватимуть аеростати на майданчику, який знаходиться на території Державного дендрологічного парку «Олександрія». Приземлення - за межами житлової та промислової забудови міста Біла Церква.

Організаторів попередять, що польоти можливі тільки за умови дотримання необхідних запобіжних заходів, технічної справності аеростатів та інших вимог інструкцій і правил польотів у повітряному просторі України та вимог організації і забезпечення безпеки польотів при проведення демонстраційних польотів.

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