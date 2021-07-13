Фестиваль "Олександрійська феєрія" відбудеться 17 - 19 вересня

Нагадаємо, що це захоплююче видовище в місті відбудеться вп’яте.
Польоти відбуватимуться з 05:00 до 10.00 та з 18.00 до 22:00. Стартуватимуть аеростати на майданчику, який знаходиться на території Державного дендрологічного парку «Олександрія». Приземлення - за межами житлової та промислової забудови міста Біла Церква.
Організаторів попередять, що польоти можливі тільки за умови дотримання необхідних запобіжних заходів, технічної справності аеростатів та інших вимог інструкцій і правил польотів у повітряному просторі України та вимог організації і забезпечення безпеки польотів при проведення демонстраційних польотів.