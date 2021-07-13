Мінсоцполітики повідомляє, що інформація щодо зміни порядку виплати пенсії з 1 вересня є недостовірною.

Основні положення щодо способу виплати пенсії визначені в Законі України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Зокрема, визначено, що особа має право обирати порядок здійснення виплати пенсії, а також передбачено, що пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 546 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” були внесені зміни, зокрема щодо збереження існуючого способу одержання пенсій та грошової допомоги до 2023 року. При цьому передбачено проведення відбору на конкурсній основі організацій, що надаватимуть послуги доставки пенсій за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України, починаючи з 01.01.2023.

З урахуванням зазначеного, жодних змін у порядку виплати та доставки пенсій з 1 вересня 2021 року не відбудеться.

Нагадуємо:

- Якщо пенсіонер вибрав отримання пенсії через пошту, то виплата пенсії буде продовжуватися здійснюватися поштою.

- Якщо пенсіонер вибрав банк, то виплата пенсії здійснюється через банк.

- Якщо особа маломобільна і виявила бажання, щоб пенсію доставляли додому, то їй доставлятимуть пенсію додому.

Звертаємо увагу, що Пенсійний фонд України оплачує послуги по доставці пенсії.

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