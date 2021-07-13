З жовтня цього року адресні виплати одержуватимуть пенсіонери віком від 75 років

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що в березні цього року була проведена індексація для більшості українських пенсіонерів. Зростання пенсій на 11% торкнулося майже 8 млн людей.

«У квітні цього року була проведена індексація пенсій для працюючих пенсіонерів, і вони так само отримали свої оновлені виплати. Крім того, підвищуються мінімальні пенсійні виплати разом із підвищенням прожиткового мінімуму 1 липня та 1 грудня цього року. Минулого року Уряд вперше запровадив програму доплат пенсіонерам, які старше 80 років. Тепер вони щомісяця додатково отримають по 500 грн», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Також очільник Уряду наголосив, що 1 жовтня так само вперше буде запроваджено додаткові виплати по 400 грн для пенсіонерів старше 75 років.

Мінсоцполітики зараз працює над тим, щоб включити до президентської програми підтримки людей похилого віку осіб віком від 70 років.

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