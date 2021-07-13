Такая особенная доставка цветов

Каждый из нас наверняка, так или иначе пользуется услугами курьерских доставок. Кто-то заказывает продукты или медикаменты, многие предпочитают ужину в ресторане доставку готовых блюд на дом, большинство приобретают питьевую воду, а, уж бытовую технику или стройматериалы получал, пожалуй, абсолютно каждый. Но отдельной строкой среди подобных служб стоит выделить доставку цветов в Одессе, эта сфера обладает определённой спецификой и существенно отличается от других направлений, ведь:
- Время выполнения важно, как нигде более. Если еду все хотят видеть у себя как можно быстрее, а электроника, напротив не имеет особой срочности, то при доставке цветов требуется, как приезд в строгом интервале, как и экспресс формат. Дарение букета может быть, и запланированным мероприятием к торжественному событию, и сиюминутным эмоциональным порывом.
- Зачастую клиент и получатель разные лица, первый – заказчик подарка, второй – адресат, который ничего не знает о грядущем сюрпризе, и получение презента совершенно не входит в его планы. Такая цепочка осложняет работу курьеров и требует от исполнителей опыта, терпения и высокой профессиональной подготовки
- Сама транспортировка цветов довольно трудоёмкий процесс, флористические композиции очень нежные, а сами цветы требовательны к соблюдения определённого температурного режима. При этом габариты букетов могут быть самыми разными, а, например, большое количество гелиевых шаров, и вовсе доставляется микроавтобусами.
- Совокупность всех этих факторов делает доставку цветов и подарков, хоть и приятным, позитивным и праздничным, но весьма непростым делом.
- Свой отпечаток налагает и непосредственно сам процесс выполнения – каждое изделие, плод ручной работы, выполняемый из живых составляющих живыми людьми, и, порой достигнуть схожести с портфолио бывает проблематично. Но, именно такие трудности делают это направление самым передовым среди прочих и достигнуть успеха, можно лишь не имея пробелов во всех без исключения аспектах работы:
- Собственный штат курьеров строго обязателен, работа с посредниками или таксистами не позволяет выполнять заказы корректно и своевременно.
- Простой, удобный и понятный сайт, со всеми необходимыми функциональными модулями и простым процессом оформления заказа.
- Опытные операторы. Как мы уже упоминали нюансов очень много и организовать выполнение заказов на должном уровне под силу только умелым профессионалам.
- Квалифицированные флористы. Общие знания флористики, умение обращаться с цветами, обеспечивать правильное хранение и грамотную компоновку композиций.
- Грамотная работа менеджеров – организация регулярных поставок, разнообразие и насыщенность каталога, ценообразование и продвижение, только не имея пробелов ни в одном из направлений можно рассчитывать на развитие и прогресс в столь непростом бизнесе.
Интернет магазин Moonflowers помимо всего перечисленного работает в режиме 24/7 обеспечивая приём и выполнение заказов круглосуточно - доставка в каждый уголок Одессы в любое удобное для Вас время. Клиентоориентированность, порядочность, добросовестное отношение – обязательные элементы работы сервиса. Обращайтесь по телефонам:
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