Такая особенная доставка цветов

Кто-то заказывает продукты или медикаменты, многие предпочитают ужину в ресторане доставку готовых блюд на дом, большинство приобретают питьевую воду, а, уж бытовую технику или стройматериалы получал, пожалуй, абсолютно каждый.

Каждый из нас наверняка, так или иначе пользуется услугами курьерских доставок. Кто-то заказывает продукты или медикаменты, многие предпочитают ужину в ресторане доставку готовых блюд на дом, большинство приобретают питьевую воду, а, уж бытовую технику или стройматериалы получал, пожалуй, абсолютно каждый. Но отдельной строкой среди подобных служб стоит выделить доставку цветов в Одессе, эта сфера обладает определённой спецификой и существенно отличается от других направлений, ведь:

Время выполнения важно, как нигде более. Если еду все хотят видеть у себя как можно быстрее, а электроника, напротив не имеет особой срочности, то при доставке цветов требуется, как приезд в строгом интервале, как и экспресс формат. Дарение букета может быть, и запланированным мероприятием к торжественному событию, и сиюминутным эмоциональным порывом.

Зачастую клиент и получатель разные лица, первый – заказчик подарка, второй – адресат, который ничего не знает о грядущем сюрпризе, и получение презента совершенно не входит в его планы. Такая цепочка осложняет работу курьеров и требует от исполнителей опыта, терпения и высокой профессиональной подготовки

Сама транспортировка цветов довольно трудоёмкий процесс, флористические композиции очень нежные, а сами цветы требовательны к соблюдения определённого температурного режима. При этом габариты букетов могут быть самыми разными, а, например, большое количество гелиевых шаров, и вовсе доставляется микроавтобусами.

Совокупность всех этих факторов делает доставку цветов и подарков, хоть и приятным, позитивным и праздничным, но весьма непростым делом.

Свой отпечаток налагает и непосредственно сам процесс выполнения – каждое изделие, плод ручной работы, выполняемый из живых составляющих живыми людьми, и, порой достигнуть схожести с портфолио бывает проблематично. Но, именно такие трудности делают это направление самым передовым среди прочих и достигнуть успеха, можно лишь не имея пробелов во всех без исключения аспектах работы:

Собственный штат курьеров строго обязателен, работа с посредниками или таксистами не позволяет выполнять заказы корректно и своевременно.

Простой, удобный и понятный сайт, со всеми необходимыми функциональными модулями и простым процессом оформления заказа.

Опытные операторы. Как мы уже упоминали нюансов очень много и организовать выполнение заказов на должном уровне под силу только умелым профессионалам.

Квалифицированные флористы. Общие знания флористики, умение обращаться с цветами, обеспечивать правильное хранение и грамотную компоновку композиций.

Грамотная работа менеджеров – организация регулярных поставок, разнообразие и насыщенность каталога, ценообразование и продвижение, только не имея пробелов ни в одном из направлений можно рассчитывать на развитие и прогресс в столь непростом бизнесе.

Интернет магазин Moonflowers помимо всего перечисленного работает в режиме 24/7 обеспечивая приём и выполнение заказов круглосуточно - доставка в каждый уголок Одессы в любое удобное для Вас время. Клиентоориентированность, порядочность, добросовестное отношение – обязательные элементы работы сервиса. Обращайтесь по телефонам:

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