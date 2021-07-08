Уряд затвердив порядок надання відпустки батьку при народженні дитини

7 липня на черговому засіданні Уряд затвердив Порядок надання 14-денної відпустки при народженні дитини для чоловіків та інших членів сім’ї.

«У квітні Парламент ухвалив надзвичайно важливий закон, що забезпечує рівні можливості матері та батька у догляді за дитиною та запроваджує новий вид відпустки при народженні дитини. Сьогоднішнє рішення Уряду спрощує процедуру отримання такої відпустки шляхом визначення чіткого механізму, умов та підстав її надання»,- зазначила заступник Міністра економіки України Світлана Глущенко.

Так, до числа осіб, які мають право на таку відпустку, належать:

чоловік, дружина якого народила дитину;

батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки;

баба або дід, або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір'ю (одиноким батьком).

Оплачувана відпустка тривалістю до 14 календарних днів надається одноразово, але не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.

Також у Порядку наведено визначення термінів, якими слід керуватися при наданні відпустки («одинока мати», «одинокий батько», «інший повнолітній родич дитини») та визначено перелік документів для кожної категорії осіб.

«Народження дитини – це надзвичайно щаслива подія для кожної сім’ї. Проте традиційно основне навантаження щодо піклування та догляду за немовлям лягає на плечі матері. Тепер і чоловіки зможуть присвятити більше часу своїм дітям, що сприятиме посиленню ролі батька у процесі виховання дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні»,- додала Світлана Глущенко.

Нагадаємо, що 15 квітня 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон №3695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною», що усунув законодавчі прогалини, які обмежують права чоловіка на відпустку для догляду за дитиною.

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