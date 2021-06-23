Товариству інвалідів "Фенікс" дозволили орендувати приміщення без аукціону

Пані Олена розробила проєкт рішення про внесення змін до додатку 1 рішення Білоцерківської міської ради від 29 квітня 2021 року №573-12-VIII «Про включення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону». Мова йде про приміщення за адресами: вул. Героїв Небесної Сотні, 7 (офіс правлення МТІ «Фенікс»), вул. Героїв Небесної Сотні, 17 (розміщується підприємство «Інвапром», де працевлаштовані інваліди з різними нозологіями) та вул. Леваневського, 55 (здійснюється ремонт взуття для осіб з інвалідністю).
Річ у тім, що постановою КМУ №483 від 03.06.2020 року пільги на оренду майна не передбачені. А отже інвалідам, які входять до об’єднання, довелося б сплачувати оренду плату за ринковими умовами. Таких коштів у соціально незахищеної категорії громадян немає. Тож і був розроблений відповідний проєкт рішення, який дозволить застосовувати до вище названих приміщень право передавати їх в оренду без аукціону.
Наступний крок до остаточного в рішення проблемного питання – це рішення про встановлення пільгової орендної плати з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року розмірі 1 грн в рік без ПДВ. Сподіваємося, що це рішення буде прийнято на найближчій сесії міської ради.