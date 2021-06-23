Товариству інвалідів "Фенікс" дозволили орендувати приміщення без аукціону

24 червня на засіданні 14 сесії депутати підтримали рішення, яке дозволить Білоцерківському міському товариству «Фенікс» і далі орендувати приміщення для своєї діяльності на пільгових умовах. Ініціатором вирішення цього питання стала депутатка від фракції «Європейська Солідарність» Олена Ткач.

Пані Олена розробила проєкт рішення про внесення змін до додатку 1 рішення Білоцерківської міської ради від 29 квітня 2021 року №573-12-VIII «Про включення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону». Мова йде про приміщення за адресами: вул. Героїв Небесної Сотні, 7 (офіс правлення МТІ «Фенікс»), вул. Героїв Небесної Сотні, 17 (розміщується підприємство «Інвапром», де працевлаштовані інваліди з різними нозологіями) та вул. Леваневського, 55 (здійснюється ремонт взуття для осіб з інвалідністю).

Річ у тім, що постановою КМУ №483 від 03.06.2020 року пільги на оренду майна не передбачені. А отже інвалідам, які входять до об’єднання, довелося б сплачувати оренду плату за ринковими умовами. Таких коштів у соціально незахищеної категорії громадян немає. Тож і був розроблений відповідний проєкт рішення, який дозволить застосовувати до вище названих приміщень право передавати їх в оренду без аукціону.

Наступний крок до остаточного в рішення проблемного питання – це рішення про встановлення пільгової орендної плати з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року розмірі 1 грн в рік без ПДВ. Сподіваємося, що це рішення буде прийнято на найближчій сесії міської ради.