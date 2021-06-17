У бібліотеці №4 академісти відсвяткували Зелені свята

Тиждень перед Трійцею називають Зеленим, Клечальним або Русальним. Три останні дні цього тижня і три перші дні Троїцького називають Зеленими святами.

З нагоди свята у бібліотеці-філії №4 відбувся народознавчий калейдоскоп «Прийди, прийди до мене, Неділенько Зелена», на який завітали члени клубу «Зарічани».

Завідувачка бібліотекою Світлана Линник розповіла про звичаї та традиції свята, які символізують не тільки прихід літа, а й вшанування Сонця, Зеленого дива, Води та Землі.

Із запашними квітами та травами на захід завітала очільниця Білоцерківської фітоздравниці «Зелена планета Земної» Аліна Пастовенська. Аліна Віталіївна розповіла, що зілля зібране на Трійцю набуває найбільш цілющої сили, про правильне лікування, яке обов’язково допомагає, тільки поставитись до того потрібно серйозно, не забуваючи, що рослина – це жива істота, яку потрібно просити про зцілення.

Привернула увагу присутніх та навіть тих, хто проходив повз двір бібліотеки, прикрашена зеленим гіллям клена, липи, берези та запашними травами книжкова виставка-інсталяція «Гімн природі, цвіту, травам».

Учасники дійства згадували та розповідали, як у їхніх родинах відзначається свято Трійці, поет-аматор Анатолій Медвідь зачитав власні вірші. На Святу Трійцю прийнято позбавлятися від недобрих думок, образ, усіляких негараздів.

Бібліотекарі побажали всім присутнім, щоб у їхніх душах завжди були світлі помисли і наміри, а в родинах панувало добро, порозуміння, мудрість та взаємоповага.

Галина Дремлюга