Готовність роботодавців працевлаштовувати людей з інвалідністю зростає

Ще 4% роботодавців зовсім не бачать різниці під час працевлаштування людей з обмеженими можливостями, для них головне – рівень кваліфікації і вмотивованості кандидата на посаду. Водночас 55% роботодавців не бачать потреби у працевлаштуванні осіб з інвалідністю після заповнення встановленої законодавством квоти.

Такі результати опитування роботодавців, яке було проведене в рамках спільної ініціативи Міністерства соціальної політики України, проекту Ради Європи «Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні» та громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність». Опитування стало одним з етапів побудови діалогу з бізнесом щодо бар’єрів і можливостей у створенні сприятливих умов для працевлаштування людей з інвалідністю.

Результати опитування свідчать про поступове зростання готовності роботодавців до працевлаштування осіб з інвалідністю і створення для них комфортних умов праці. Цей прогрес зумовлений розвитком програм соціальної відповідальності бізнеса на українських підприємствах. Всього було опитано понад сто компаній в усіх регіонах України, які представляють великий, середній та малий бізнес. Повні результати дослідження будуть оприлюднені 17 червня під час представлення громадськості пілотного проекту Міністерства соціальної політики «Працюй вільно».

Чи є у вас потреба і бажання працевлаштовувати осіб з інвалідністю?

55% потреби немає, вакансії відсутні

41% так, так люди з інвалідністю мають ті ж права, що і здорові люди

4% якщо відмінний спеціаліст, то інвалідність не має значення

Джерело: дані Мінсоцполітики