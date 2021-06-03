Визначені перевізники на маршрути №2, 5, 18

На засіданні виконкому, яке відбулося 8 червня, прийнято рішення щодо визначення перевізників на маршрутах №18, 2, 5.

Продовжено на 1 рік термін дії двох договорів укладених між виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради та МПП «Діліжанс» на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Біла Церква №2 «вул. Івана Кожедуба - залізнична станція «Роток» та №5 «Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») - залізнична станція «Роток».

Визначено переможця, що обслуговуватиме маршрут загального користування № 18 «Залізничний вокзал - вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)». Ним стало ТОВ «Транссіті». Термін укладання договору з інвестиційними зобов’язаннями щодо оновлення парку автобусів становитиме 5 років.