Міська влада агітує громаду подавати проєкти до Громадського бюджету

Міська влада анонсує прийом заявок на участь у Громадському бюджеті. З цього року у проєкті можуть взяти участь не лише білоцерківці, а й жителі сіл та селищ всієї нашої громади.

Для цього потрібно описати свою ідею в проєкті, зібрати не менше 25 підписів на його підтримку, зареєструвати в ЦНАПі, залучити на свою підтримку якнайбільшу кількість білоцерківців та отримати перемогу в голосуванні.

Проєкти повинні доповнювати загальний вигляд вулиці, двору чи парку, відповідати основним засадам та концепціям, розвитку населеного пункту.

Цього року 11 млн 075 тис. грн з місцевого бюджету буде спрямовано на реалізацію кращих пропозицій, які оберете ви самі.

Максимальна вартість великого проекту: 2,5 млн грн.

Максимальна вартість малого проекту: 300 тис. грн.

Увага! Важливо!

- назва проєкту має відображати його зміст;

- проєкт має відповідати стратегічним цілям і пріоритетам розвитку населених пунктів;

- повинен відповідати принципу загальної доступності до жителів населених пунктів;

- реалізовані проєкти після їх завершення стають власністю територіальної громади.

Прийматимуть Ваші пропозиції: з 01 до 29 червня ц.р. включно.

Голосування за проєкти відбуватиметься: кінець вересня – початок жовтня 2021р.

Реалізація проектів переможців: 01.01.2022р. - 31.12.2022р.

Голосування за проєкти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету Білоцерківської міської територіальної громади проводитиметься шляхом як електронного голосування, так і заповненням паперового бланка для голосування у пунктах прийому голосів, розміщених у приміщеннях Білоцерківської міської ради.

Матимете можливість проголосувати за три проєкти серед малих проєктів та за три - серед великих проєктів.

Довідки за телефоном: +3804563 66-312.

Форма подання проєктів та форма для збирання підписів громадян, які підтримують проєкт: ТУТ.

Реалізація Громадського бюджету відбувається згідно із Положенням – https://bc-rada.gov.ua/node/12555

Довідково: За 5 років було подано 219 проєктів, переможцями стали 38 проєктів, на їх реалізацію виділено 28 млн грн. Щоправда, чиновники чомусь не можуть підготувати інформацію про те, які ж із 38 проєктів-переможців були реалізовані та зробити фото готових робіт.

За матеріалами сайту БМР