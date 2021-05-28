Міська влада агітує громаду подавати проєкти до Громадського бюджету

Для цього потрібно описати свою ідею в проєкті, зібрати не менше 25 підписів на його підтримку, зареєструвати в ЦНАПі, залучити на свою підтримку якнайбільшу кількість білоцерківців та отримати перемогу в голосуванні.
Проєкти повинні доповнювати загальний вигляд вулиці, двору чи парку, відповідати основним засадам та концепціям, розвитку населеного пункту.
Цього року 11 млн 075 тис. грн з місцевого бюджету буде спрямовано на реалізацію кращих пропозицій, які оберете ви самі.
Максимальна вартість великого проекту: 2,5 млн грн.
Максимальна вартість малого проекту: 300 тис. грн.
Увага! Важливо!
- назва проєкту має відображати його зміст;
- проєкт має відповідати стратегічним цілям і пріоритетам розвитку населених пунктів;
- повинен відповідати принципу загальної доступності до жителів населених пунктів;
- реалізовані проєкти після їх завершення стають власністю територіальної громади.
Прийматимуть Ваші пропозиції: з 01 до 29 червня ц.р. включно.
Голосування за проєкти відбуватиметься: кінець вересня – початок жовтня 2021р.
Реалізація проектів переможців: 01.01.2022р. - 31.12.2022р.
Голосування за проєкти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету Білоцерківської міської територіальної громади проводитиметься шляхом як електронного голосування, так і заповненням паперового бланка для голосування у пунктах прийому голосів, розміщених у приміщеннях Білоцерківської міської ради.
Матимете можливість проголосувати за три проєкти серед малих проєктів та за три - серед великих проєктів.
Довідки за телефоном: +3804563 66-312.
Форма подання проєктів та форма для збирання підписів громадян, які підтримують проєкт: ТУТ.
Реалізація Громадського бюджету відбувається згідно із Положенням – https://bc-rada.gov.ua/node/12555
Довідково: За 5 років було подано 219 проєктів, переможцями стали 38 проєктів, на їх реалізацію виділено 28 млн грн. Щоправда, чиновники чомусь не можуть підготувати інформацію про те, які ж із 38 проєктів-переможців були реалізовані та зробити фото готових робіт.