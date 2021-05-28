Маршрут №13 почне курсувати 1 червня

Г Р А Ф І К Р У Х У
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Кінцева зупинка
«Сфера Авто»
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Кінцева зупинка
Гайок
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з 6.00 по 19.00 – інтервал 15 хв.
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з 6.00 по 19.00 – інтервал 15 хв.
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19-00 год.
19-30 год.
20-00 год.
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19-00 год.
19-30 год.
20-00 год.
Шановні пасажири! 01 червня 2021р. відновлює роботу автобусний маршрут № 13 «Сфера Авто» (Новокиївське кладовище) - Гайок »
Г Р А Ф І К Р У Х У
|
Кінцева зупинка
«Сфера Авто»
|
Кінцева зупинка
Гайок
|
з 6.00 по 19.00 – інтервал 15 хв.
|
з 6.00 по 19.00 – інтервал 15 хв.
|
19-00 год.
19-30 год.
20-00 год.
|
19-00 год.
19-30 год.
20-00 год.
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Опубліковано в Громада