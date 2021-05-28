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Маршрут №13 почне курсувати 1 червня

  • Понеділок, трав. 31 2021
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Маршрут №13 почне курсувати 1 червня

Шановні пасажири! 01 червня 2021р. відновлює роботу автобусний маршрут № 13 «Сфера Авто» (Новокиївське кладовище) - Гайок »

Г Р А Ф І К   Р У Х У

   Кінцева зупинка

           «Сфера Авто»

Кінцева зупинка

Гайок

 

з 6.00 по 19.00 – інтервал 15 хв.

 

з 6.00 по 19.00 – інтервал 15 хв.

 

19-00 год.

19-30 год.

20-00 год.

 

19-00 год.

19-30 год.

20-00 год.
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Опубліковано в Громада

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