Колективу "Азалія" та ансамблю "Купавонька" вручено премію ім. М. Вінграновського

На початку засідання виконкому БМР 25 травня було вручено міську молодіжну літературно-мистецьку премію імені Миколи Степановича Вінграновського лауреатам.

Ними стали:

- колектив народної студії петриківського розпису «Азалія» (керівник - Красніцька-Луцик Людмила Мар’янівна) центру позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» Білоцерківської міської ради за вагомий внесок у розвиток культурно-мистецьких традицій міста, активну виставкову діяльність та творчі успіхи на ниві образотворчого мистецтва.

- вокальний ансамбль «Купавонька» (керівник - Крижешевська Леся Юріївна) комунального закладу Білоцерківської міської ради «Білоцерківська школа мистецтв № 1» за високу виконавську майстерність та значний внесок у виховання національно-патріотичної свідомості підростаючого покоління.

З часу заснування лауреатами премії стали понад шістдесят (61) молодіжних творчих колективів та молодих митців міста. Розмір премії, станом на сьогодні, складає 3750 гривень.

За матеріалами сайту БМР