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Колективу "Азалія" та ансамблю "Купавонька" вручено премію ім. М. Вінграновського

  • Середа, трав. 26 2021
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Фото: сайт БМР Фото: сайт БМР

На початку засідання виконкому БМР 25 травня було вручено міську молодіжну літературно-мистецьку премію імені Миколи Степановича Вінграновського лауреатам.

Ними стали:

- колектив народної студії петриківського розпису «Азалія» (керівник - Красніцька-Луцик Людмила Мар’янівна) центру позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» Білоцерківської міської ради за вагомий внесок у розвиток культурно-мистецьких традицій міста, активну виставкову діяльність та творчі успіхи на ниві образотворчого мистецтва.

- вокальний ансамбль «Купавонька» (керівник - Крижешевська Леся Юріївна) комунального закладу Білоцерківської міської ради «Білоцерківська школа мистецтв № 1» за високу виконавську майстерність та значний внесок у виховання національно-патріотичної свідомості підростаючого покоління. 

З часу заснування лауреатами премії стали понад шістдесят (61) молодіжних творчих колективів та молодих митців міста. Розмір премії, станом на сьогодні, складає 3750 гривень.

 За матеріалами сайту БМР

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Опубліковано в Громада

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