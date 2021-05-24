У червні відбудуться змагання з велоспорту з перекриттям дорожнього руху

З метою проведення на належному рівні даних змагань, впорядкування відповідних умов безпеки дорожнього руху та попередження створення аварійності на автомобільних дорогах міста та місцях, де є загроза виникнення дорожньо-транспортних пригод, виконавчий комітет міської ради вирішив вести зміни до організації дорожнього руху автотранспорту під час проведення даних ігор:
- в с. Шкарівка: 03 червня ц.р. з 17.00 до 18.30 за таким маршрутом. старт - вул. Молодіжна, 12 ( Святодухівська церква), фініш - вул. Миру 10-а (кафе).
- в м. Біла Церква 05 червня 2021 р. з 09 до 13.00 за таким маршрутом:старт –бульвар Олександрійський 94 (готель «Рось»)до перехрестя з вул. В’ячеславаЧорновола та в зворотному напрямку по бульвару Олександрійський по колу до місця старту.
Відповідним службам та органам доручено провести заходи щодо організації змагань, тимчасового перекриття руху транспорту за маршрутами їх проведення тощо.