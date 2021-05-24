У червні відбудуться змагання з велоспорту з перекриттям дорожнього руху

З першого по шосте червня в Білоцерківській міській територіальній громаді заплановано проведення ІХ літніх Всеукраїнських ігор ветеранів з велосипедного спорту, присвячених пам’яті М.М. Баки.

З метою проведення на належному рівні даних змагань, впорядкування відповідних умов безпеки дорожнього руху та попередження створення аварійності на автомобільних дорогах міста та місцях, де є загроза виникнення дорожньо-транспортних пригод, виконавчий комітет міської ради вирішив вести зміни до організації дорожнього руху автотранспорту під час проведення даних ігор:

- в с. Шкарівка: 03 червня ц.р. з 17.00 до 18.30 за таким маршрутом. старт - вул. Молодіжна, 12 ( Святодухівська церква), фініш - вул. Миру 10-а (кафе).

- в м. Біла Церква 05 червня 2021 р. з 09 до 13.00 за таким маршрутом:старт –бульвар Олександрійський 94 (готель «Рось»)до перехрестя з вул. В’ячеславаЧорновола та в зворотному напрямку по бульвару Олександрійський по колу до місця старту.

Відповідним службам та органам доручено провести заходи щодо організації змагань, тимчасового перекриття руху транспорту за маршрутами їх проведення тощо.

За матеріалами сайту БМР