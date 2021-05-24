Где в Киеве стоит попробовать суши — обзор ресторанов и суши-баров

Суши и роллы — это отдельный вид искусства. Именно по этой причине найти достойное заведение даже в большом городе бывает невероятно сложно. Редко встречаются мастера, которые действительно осознают всю культуру настоящих японских суши. Тем не менее заведения с такими драгоценными кадрами все же есть. Поэтому суши доставка в Киеве все же пользуется большим спросом.

Суши Мастер

Одним из заведений с достойными мастерами является Суши Мастер. Это полноценная торговая сеть, которая известна уже более пяти лет. Естественно, за это время заведение прониклось японской культурой. Повара вкладывают всю душу в свою готовку и используют только первоклассные продукты, поэтому блюда приобретают особенный вкус.

Кроме того, в заведении регулярно действует немало акций и скидок. Экономить можно на каждом заказе. Стоит обратить внимание на кэшбэк в 15%, который возвращается с каждого заказа. В день рождения можно получить скидку в 20%. Ещё есть возможность приобрести два кофе по цене одного и сеты со значительной скидкой.

Оформлять заказ можно одним из трех способов: через официальное приложение, сайт или по номеру телефона. Каждый из этих способов по своему хорош, но имеет свои отличительные черты. Удобнее всего пользоваться сайтом, но если вы знаете обо всех отличительных чертах заведения, то заказ можно сделать по телефону.

Еще одним существенным преимуществом является разнообразное меню. Заказать можно суши, роллы, мака роллы, десерты, напитки, салаты, супы, закуски, соусы и прочее. Веганы не останутся в стороне, так как для них есть отдельное постное меню.

При оформлении заказа на сумму от 200-400 гривен доставка будет бесплатной. К слову, карьеру понадобится всего один час, чтобы добраться до вашего порога.

SUSHI33

В ресторане SUSHI33 можно заказать разные виды суши, роллов, сеты, поке боулы, ланчи, бурито-роллы, салаты, лапшу, рис и прочее. Меню очень разнообразное. Готовят только специалисты, а в дело идут лишь продукты высшего качества. Акции действуют не только на роллы, но и на пиццу. Кроме того, в день рождения есть скидка в 15%. Две больших пиццы можно получить со скидкой в 60%.

Доставка в заведении осуществляется бесплатно, вы платите только за свой заказ. Но минимальная сумма заказа составляет 200 гривен. Работает ресторан с 9:25 до 24:00.

Мафия

В ресторане Мафия достаточно интересное меню. Помимо традиционных блюд японской кухни, в наличии есть пицца, бургеры и закуски, супы, горячие блюда, десерты, напитки и даже продукты. На самом деле, разнообразие поражает. Одних только суши и роллов достаточно много, чтобы продолжительное время изучать все меню.

Акции и скидки на сайте действуют регулярно.

На условия доставки в заведении стоит обратить особое внимание. Если сумма заказа превысит 200 гривен, то доставка будет совершенно бесплатной. При этом, доставка действует по большей части районов обоих берегов. Заказ можно оформлять по мобильному или городскому телефону, а также на сайте.