У Білій Церкві презентували книгу про 46 загиблих учасників АТО

«Небесна гвардія Білоцерківщини» - це книга-реквієм, присвячена Героям, які стали на захист територіальної цілісності і суверенітету України, та загинули у 2014-2020 роках.

У ній вміщено 46 розповідей про наших земляків, які у хвилини смертельної небезпеки для нашої України стали на її захист і віддали за неї найдорожче – своє життя.

У ході заходу авторка зазначила: «Сьогодні з нами мали бути присутні ще дві людини причетні до виходу у світ цієї книги – письменник, член спілки письменників України, заступник директора Українського фонду культури, військовий журналіст, літературний редактор і військовий консультант книги Анатолій Іванович Гай та його дружина-редактор книги Галина Семенівна. На жаль, їхні серця перестали битися невдовзі після закінчення нашої роботи. Анатолій Іванович дуже підтримав ідею із Книгою Пам’яті, відразу погодився допомогти, тим паче, що у Білій Церкві такої книги ще ніхто не видавав. Він та його дружина допомогли зробити цю велику роботу, і не здатися у ті часи, коли було тяжко.

46 Героїв, 46 доль, 46 обірваних на злеті життів. Кожен із 46-ти полеглих на цій війні Героїв був чиїмось сином, чоловіком, батьком, братом, другом… Але у важкий для України час став на її захист і віддав найдорожче – своє життя. Усі вони Герої України, яких ми не маємо права забути. Хочу мати надію, що всі, хто колись прочитає книгу, зможуть переконатися, яких мужніх синів втратила Україна, якою важкою і дорогою ціною виборюється українська державність. Це потрібно цінувати і не зрадити пам'ять полеглих!»

За дорученням міського голови Геннадія Дикого до присутніх також звернулася його заступник Катерина Возненко: «Я хочу висловити співчуттям усім, кому довелося зіткнутися із горем передчасної втрати рідної людини. Це горе, яке неможливо описати словами. Проте ми всі пам’ятаємо і будемо пам’ятати їх героїчний подвиг. Дякую Світлані Федорівні за ту працю, яку вона проробила задля виходу цієї книги у світ!»

До слова також були запрошені учасниці Громадської організації «Родина загиблих героїв АТО Білоцерківщини», матері Героїв - Тамара Коломієць і Олена Тіщенко, командир об’єднаного батальйону територіальної оборони Білоцерківщини, підполковник Валерій Римарчук, заступник командира 1129 окремого зенітно-ракетного полку, майор Іван Дубей, виконуючий обов’язки заступника командира 72-ої окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців з морально-психологічного забезпечення Євген Буков’як, начальник управління освіти і науки міської ради Юрій Петрик, Благочинний Білоцерківського району Української Православної Церкви Київського Патріархату Настоятель Церкви Покрова Божої Матері Микола Гопайнич і Настоятель храму ім. Петра Калнишевського Української Православної Церкви отець Віталій.

Під час заходу Світлана Хоменчук та Катерина Возненко вручили сім’ям загиблих екземпляри книги та квіти.

Також у ході заходу представник Громадської Спілки «Всеукраїнське військово-цивільне об’єднання «Бойове Братерство України» Валерій Судика вручив дітям, батьки яких загинули, іменні пам’ятні кулони «Батьківське серце». До кожного кулону виписано іменне посвідчення, а на зворотному боці нанесено ім’я та прізвище загиблого. Цей срібний кулон у вигляді серця, обрамлений терновим вінком із краплинкою крові, не прикраса і не медаль, це — оберіг.

Музичний супровід презентації був представлений учнями Білоцерківської школи мистецтв №1 (керівник – Леся Крижишевська).

Книга «Небесна гвардія Білоцерківщини» - це не лише розповідь про воїнів-героїв, це історія. Історія, яку мають вивчати і передавати наступним поколінням, щоб пам'ять про події цих років не стерлася, щоб таке лихо, як війна, не повторювалося.

Про кожного загиблого Героя детальніше можна дізнатися перейшовши за посиланням.

За матеріалами сайту БМР