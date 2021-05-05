У Білій Церкві презентували книгу про 46 загиблих учасників АТО

«Небесна гвардія Білоцерківщини» - це книга-реквієм, присвячена Героям, які стали на захист територіальної цілісності і суверенітету України, та загинули у 2014-2020 роках.
У ній вміщено 46 розповідей про наших земляків, які у хвилини смертельної небезпеки для нашої України стали на її захист і віддали за неї найдорожче – своє життя.
У ході заходу авторка зазначила: «Сьогодні з нами мали бути присутні ще дві людини причетні до виходу у світ цієї книги – письменник, член спілки письменників України, заступник директора Українського фонду культури, військовий журналіст, літературний редактор і військовий консультант книги Анатолій Іванович Гай та його дружина-редактор книги Галина Семенівна. На жаль, їхні серця перестали битися невдовзі після закінчення нашої роботи. Анатолій Іванович дуже підтримав ідею із Книгою Пам’яті, відразу погодився допомогти, тим паче, що у Білій Церкві такої книги ще ніхто не видавав. Він та його дружина допомогли зробити цю велику роботу, і не здатися у ті часи, коли було тяжко.
46 Героїв, 46 доль, 46 обірваних на злеті життів. Кожен із 46-ти полеглих на цій війні Героїв був чиїмось сином, чоловіком, батьком, братом, другом… Але у важкий для України час став на її захист і віддав найдорожче – своє життя. Усі вони Герої України, яких ми не маємо права забути. Хочу мати надію, що всі, хто колись прочитає книгу, зможуть переконатися, яких мужніх синів втратила Україна, якою важкою і дорогою ціною виборюється українська державність. Це потрібно цінувати і не зрадити пам'ять полеглих!»
За дорученням міського голови Геннадія Дикого до присутніх також звернулася його заступник Катерина Возненко: «Я хочу висловити співчуттям усім, кому довелося зіткнутися із горем передчасної втрати рідної людини. Це горе, яке неможливо описати словами. Проте ми всі пам’ятаємо і будемо пам’ятати їх героїчний подвиг. Дякую Світлані Федорівні за ту працю, яку вона проробила задля виходу цієї книги у світ!»
До слова також були запрошені учасниці Громадської організації «Родина загиблих героїв АТО Білоцерківщини», матері Героїв - Тамара Коломієць і Олена Тіщенко, командир об’єднаного батальйону територіальної оборони Білоцерківщини, підполковник Валерій Римарчук, заступник командира 1129 окремого зенітно-ракетного полку, майор Іван Дубей, виконуючий обов’язки заступника командира 72-ої окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців з морально-психологічного забезпечення Євген Буков’як, начальник управління освіти і науки міської ради Юрій Петрик, Благочинний Білоцерківського району Української Православної Церкви Київського Патріархату Настоятель Церкви Покрова Божої Матері Микола Гопайнич і Настоятель храму ім. Петра Калнишевського Української Православної Церкви отець Віталій.
Під час заходу Світлана Хоменчук та Катерина Возненко вручили сім’ям загиблих екземпляри книги та квіти.
Також у ході заходу представник Громадської Спілки «Всеукраїнське військово-цивільне об’єднання «Бойове Братерство України» Валерій Судика вручив дітям, батьки яких загинули, іменні пам’ятні кулони «Батьківське серце». До кожного кулону виписано іменне посвідчення, а на зворотному боці нанесено ім’я та прізвище загиблого. Цей срібний кулон у вигляді серця, обрамлений терновим вінком із краплинкою крові, не прикраса і не медаль, це — оберіг.
Музичний супровід презентації був представлений учнями Білоцерківської школи мистецтв №1 (керівник – Леся Крижишевська).
Книга «Небесна гвардія Білоцерківщини» - це не лише розповідь про воїнів-героїв, це історія. Історія, яку мають вивчати і передавати наступним поколінням, щоб пам'ять про події цих років не стерлася, щоб таке лихо, як війна, не повторювалося.
Про кожного загиблого Героя детальніше можна дізнатися перейшовши за посиланням.