"Біофарма" запрошує наукову молодь на стажування

«Центр інноваційного розвитку, який діє при нашому університеті, ще у березні 2021 року організував онлайн бізнес-сніданок студентів вишу з Костянтином Єфименком, який також є випускником нашого університету. За підсумками зустрічі домовилися провести екскурсію на фармацевтичному підприємстві для студентів різних факультетів, аби на практиці показати, де в Україні можна працювати за своєю спеціальністю, - розповіла БЦ News Світлана Березіна, директорка центру. - Ми оголосили конкурс серед студентів і кращі з кращих приїхали на екскурсію. Це студенти Інституту біології та медицини, фізичного, хімічного, економічного та юридичного факультетів. Підприємство інноваційне і потужне, працювати тут – мрія для багатьох студентів. Тим більше, що незабаром буде відкриватися лабораторний корпус, і студенти та аспіранти зможуть брати участь у наукових дослідженнях. Сім випускників вузу вже пройшли попередню співбесіду та проходять стажування на підприємстві».

Костянтин Єфименко показав виробництво, розповів, де закуповували обладнання, скільки воно коштує, як збирають, транспортують та переробляють плазму крові, які виготовляють ліки та від яких хвороб. Після чого студентів запросили пообідати в місцевому ресторані, де продовжилася розмова в діловому форматі. Зокрема, студенти розповіли про своє бачення того, які мають бути умови для кар’єри науковця в Україні, про свої здобутки, мрії, професійні прагнення. Костянтин Олексійович, у свою чергу, відповів на питання молодих людей, поділився спогадами про те, як сам обирав професію, як вчився заробляти перший капітал, як прийшов у фармацевтичний бізнес. На запитання однієї зі студенток про те, якими якостями має володіти людина, аби стати успішним бізнесменом, Костянтин Єфименко відповів просто і коротко: «Бути допитливим і цілеспрямованим. Бізнесмен, у першу чергу, - це характер».

По завершенню зустрічі на студентів чекала екскурсія до Свято-Георгіївського храму на Замковій горі та коротка розповідь про історію нашого міста, яку провела Олена Ткач, виконавчий директор Благодійного фонду Костянтина Єфименка.

Варто додати, що у біофармацевтичний науково-виробничий комплекс «БІОФАРМА» вже проінвестовано $125 млн, а на новий лабораторний корпус витратять ще $8 млн. Окрім того, підприємство закупить лабораторного обладнання на суму $2, 5 млн, яке не буде задіяне у виробництві. Його придбають для того, щоб студенти профільних спеціальностей та випускники вишів могли приїхати до Білої Церкви і на заводі «Біофарма» тестувати свої наукові винаходи, експериментувати, перевіряти гіпотези, робити дипломні роботи і навіть розгортати власні стартапи. Таким чином, Костянтин Єфименко сподівається, що українська наукова молодь не буде виїздити за кордон для пошуку роботи. Тому вже зараз «Біофарма» запрошує студентів та випускників вузів на стажування.

Між іншим, у підприємство «Біофарма», яке виробляло генерики та було продане німецькій фірмі «Штада», інвестовано $45 млн, у завод «Трібо», яким також володіє Костянтин Єфименко, – $25 млн. Для білоцерківського бюджету від підприємств «Біофарма» щороку надходить 250-300 млн грн податків. Середня зарплата на підприємстві досягла $1000. Це практична відповідь на розмови про те, хто ж насправді інвестує в Білу Церкву.