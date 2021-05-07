"Скорботна мати" сумує через невдячних нащадків

Напередодні пам'ятних днів 8 та 9 травня, коли українці будуть вшановувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні та вкотре згадувати, якою важкою ціною здобута перемога над нацизмом, варто ще раз згадати, як у Білій Церкві ставляться до монументів, присвячених подіям цієї кривавої війни.

Нагадаємо, на початку червня 2017 року невідомі особи пошкодили пам’ятник у сквері «Скорботна мати», зрізавши частину металевої обшивки. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Та з того часу до сих пір невідомо, чи знайшла поліція негідників, які вчинили акт вандалізму чи ні.

Міська влада Білої Церкви, схоже, недалеко пішла від вандалів. Адже за 4 роки!!! не спромоглася відремонтувати чи замінити пам'ятник. Нещодавно відбулося нагородження лауреатів міської літературно-мистецької премії ім. Івана Семеновича Нечуя-Левицького за 2020 рік. Одним із нагороджених був місцевий скульптор Максим Василенко, який вже виготовив для міста погруддя Івана Нечуя-Левицького, скульптурну композицію «Лелеченя», скульптури Олександри Браницької, Григорія Потьомкіна, "Козака-марафонця", «Кобзаря», пам’ятник загиблим вогнеборцям.

То невже не можна було або замовити скульптуру новий пам'ятник, або нарешті відремонтувати існуючий?

Натомість міська влада в особі Геннадія Дикого продовжує розповідати, що на пам'ятник "виготовляють проєктно-кошторисну документцію" та "шукають підрядника" для ремонту. І це 4 рік поспіль!!!

Ніхто не ремонтує і пам'ятник полеглому воїну в парку Слави. Навіть мармурову плиту, яка відвалилася від меморіального комплексу, нікому замінити...

Ось така пам'ять від нинішніх білоцерківських можновладців!